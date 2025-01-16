Эта трава — незаменимый помощник при лечении заболеваний костей и артрита

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, ищущие способ облегчить боль при заболеваниях костей или артрите, часто пытаются найти натуральные средства, и для этой цели идеально подходит гель A.Vogel из арники.

Фото: web.archive.org by Björn S., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арника

Арника — это многолетнее растение, произрастающее в горах Европы и Сибири. Его жёлтые цветки известны способностью снимать боль в мышцах и суставах, а также улучшать внешний вид синяков. Арника содержит соединения, называемые лактонами, которые обладают мощным противовоспалительным действием.

Ещё одним из наиболее интересных свойств арники является её эффективность при лечении артрита — заболевания, от которого страдают миллионы человек во всём мире.

По результатам исследований выяснилось, что у 75% людей с остеоартрозом коленных суставов лёгкой и средней степени тяжести, пользовавшихся гелем из арники, наблюдалось заметное улучшение.

A.Vogel подходит для веганов, поскольку входящая в его состав арника выращена органическим способом. Гель следует наносить непосредственно на поражённые участки тела. Он не имеет побочных эффектов.

Уточнения

А́рника или Бара́нец (лат. Árnica) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).



Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

