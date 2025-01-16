Диетолог перечислил продукты, которые вызывают депрессию

Рацион человека влияет не только на его физическое, но и на эмоциональное состояние. Как сообщает (сайт) Москва 24, диетолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты, которые спобны спровоцировать депрессию.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в темноте

Специалист сказал, что фастфуд, любая еда с повышенным содержанием сахара и каши быстрого приготовления при регулярном употреблении могут вызвать подавленность и угнетённость. Таким же эффектом обладает кофе, если пить его на ночь. Поскольку кофе — бодрящий напиток, он может привести к недосыпу, что также влияет на настроение.

Арзамасцев отметил, что состояние души зависит также и от разнообразия рациона. Когда человек каждый день ест одно и то же, его психика страдает.

"Желательно, чтобы тарелка с пищей красиво смотрелась, потому что это один из элементов радости, визуального наслаждения. Можно добавлять зелень, овощи, фрукты", — посоветовал врач.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

