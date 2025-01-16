Можно ли использовать чеснок в борьбе с ОРВИ? Объясняет доктор Мясников

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чеснок — это не только одна из самых распространенных специй на кухне, но и продукт, который обладает предполагаемыми лечебными свойствами. Считается, что он помогает в борьбе с простудой и имеет антибактериальные эффекты. Но насколько это правда? Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач подчеркнул, что чеснок входит в число семи продуктов, богатых ценными биологически активными компонентами.

Аллицин обладает выраженным антимикробным эффектом. Это мощное соединение делает чеснок ценным для профилактики ОРВИ. Кроме того, чеснок насыщен антиоксидантами, что может способствовать борьбе с онкологическими заболеваниями.

"Вы можете говорить что угодно, но доказательств, что чеснок защищает, я привести не смогу. Но то, что чеснок может активировать естественный иммунитет, — это да. То, что там есть антиоксиданты, — это да. То, что он действует на иммунитет, — это да", — подчеркнул специалист.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

