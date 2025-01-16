Тремор и бессонница: сколько чашек чая можно пить без риска для здоровья?

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди не представляют начало дня без чашки кофе, в то время как другие предпочитают утренний ритуал с чаем. Однако нельзя утверждать, что второй напиток является более полезным, чем первый.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

В чае, как и в кофе, имеется кофеин, и его избыточное потребление в течение дня может привести к передозировке.

Среди симптомов передозировки можно выделить учащенное сердцебиение, беспокойство, бессонницу, головные боли, дрожь в конечностях, нарушения пищеварения и колебания артериального давления. В то же время, соблюдая разумные дозировки, можно не только взбодриться, но и получить из чая полезные вещества, такие как антиоксиданты.

Сколько чая допустимо употреблять ежедневно? Гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью РИАМО рекомендует придерживаться нормы в 3–4 чашки в день, что минимизирует риск для здоровья.

Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности организма. У некоторых людей может быть повышенная чувствительность к кофеину или заболевания, при которых его употребление ограничено.

"Людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями может потребоваться ограничить потребление кофеина", — уточнил врач.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

