Как запастись энергией после зимы: топ-5 продуктов для восстановления

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как восстановить силы после зимы? Наш организм сильно нагружается в холодное время года, расходуя витаминно-минеральные резервы на защиту от простуды и других недугов. К весне многие замечают упадок сил: внешность, здоровье и настроение могут пострадать. Какие продукты помогут вернуть бодрость и восстановить организм после зимних нагрузок?

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Брокколи — первый помощник

Одним из главных продуктов для восстановления является брокколи. Этот овощ не только богат витаминами и минералами, но и представляет собой лёгкую пищу, подходящую для регулярного употребления. Эксперты советуют включать брокколи в рацион 3-4 раза в неделю, чтобы значительно поддержать здоровье.

Ежедневная доза оливкового масла

Начинать утро можно с ложки качественного нерафинированного оливкового масла. Такая простая привычка зарядит энергией и наполнит организм необходимыми питательными веществами, обеспечивая лёгкое усвоение и поддержку иммунной системы.

Облепиховый морс — источник витаминов

Облепиховый морс обладает феноменально полезными свойствами, будучи одним из богатейших источников антиоксидантов и витаминов. При приготовлении рекомендуется минимизировать количество сахара, чтобы максимально сохранить питательные вещества и усилить его целебный эффект.

Морская капуста — морской кладезь йода

Морская капуста — ещё один ценный продукт для восстановления после зимы. Она богата йодом и другими микроэлементами, благотворно влияющими на здоровье. Выбирайте сушёную морскую капусту, так как в маринованной она теряет часть своих полезных свойств.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

