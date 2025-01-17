От апельсина до свёклы: какие соки нужно пить для здоровья сердца и кожи

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не секрет, что натуральные соки — это не только вкусный, но и полезный способ поддержать здоровье. Многие из них богаты витаминами, антиоксидантами и другими питательными веществами, которые играют ключевую роль в укреплении иммунной системы и предотвращении различных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Апельсиновый сок — заряд витамина С

Апельсиновый сок — это, пожалуй, один из самых популярных и доступных источников витамина С, который укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и играет важную роль в поддержании здоровья кожи и тканей. Но это не единственная его польза! В нем также содержится калий, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.

Гранатовый сок — защита для клеток

Гранатовый сок — это настоящая сила антиоксидантов. Полифенолы, которые входят в его состав, помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, что снижает риск развития таких серьезных заболеваний, как болезни сердца и рак. Помимо этого, гранатовый сок улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сосудов и сердца.

Морковный сок — для зрения и кожи

Морковный сок — это кладезь витамина А, который необходим для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Он также содержит бета-каротин, мощный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений. Морковный сок способствует улучшению пищеварения и поддерживает здоровье кожи, придавая ей здоровый вид.

Свекольный сок — для кровообращения и сердца

Свежевыжатый сок из свёклы содержит уникальные нитраты, которые улучшают кровообращение и могут способствовать снижению артериального давления. Помимо этого, свекольный сок богат железом и фолатом — важными элементами для здоровья крови и клеточного деления, что делает его незаменимым для поддержания общего здоровья.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

