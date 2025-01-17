От апельсина до свёклы: какие соки нужно пить для здоровья сердца и кожи

Не секрет, что натуральные соки — это не только вкусный, но и полезный способ поддержать здоровье. Многие из них богаты витаминами, антиоксидантами и другими питательными веществами, которые играют ключевую роль в укреплении иммунной системы и предотвращении различных заболеваний.
Апельсиновый сок — это, пожалуй, один из самых популярных и доступных источников витамина С, который укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и играет важную роль в поддержании здоровья кожи и тканей. Но это не единственная его польза! В нем также содержится калий, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.
Гранатовый сок — это настоящая сила антиоксидантов. Полифенолы, которые входят в его состав, помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, что снижает риск развития таких серьезных заболеваний, как болезни сердца и рак. Помимо этого, гранатовый сок улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сосудов и сердца.
Морковный сок — это кладезь витамина А, который необходим для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Он также содержит бета-каротин, мощный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений. Морковный сок способствует улучшению пищеварения и поддерживает здоровье кожи, придавая ей здоровый вид.
Свежевыжатый сок из свёклы содержит уникальные нитраты, которые улучшают кровообращение и могут способствовать снижению артериального давления. Помимо этого, свекольный сок богат железом и фолатом — важными элементами для здоровья крови и клеточного деления, что делает его незаменимым для поддержания общего здоровья.
Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.