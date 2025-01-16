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От каких тортов стоит отказаться, чтобы не навредить здоровью

1:55
Здоровье

Любите сладкое? Торт с кремом — это всегда вкусно, красиво и аппетитно. Однако, как и у любой вкусняшки, у этого десерта есть своя тёмная сторона, о которой часто забывают. Особенно если речь идет о кондитерских изделиях с кремом, которые могут таить опасность для здоровья.

Шоколадный торт
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадный торт

Скрытая угроза кремовых тортов

Почему так важен состав крема? Ответ кроется в трансжирах — вредных веществах, которые нередко присутствуют не только в самом креме, но и в коржах, из которых состоит торт. Трансжиры, как показывают исследования, увеличивают уровень "плохого" холестерина в крови, способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах и могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, эти жиры влияют на развитие диабета. А если постоянно употреблять такие сладости, риски заметно возрастают. Проблема в том, что кондитерские изделия часто имеют высокую калорийность, что неминуемо приводит к лишнему весу. В свою очередь, это усугубляет предрасположенность к различным заболеваниям.

Кто должен быть особенно осторожен

  • Люди с диабетом, гипертонией, атеросклерозом - им стоит ограничить или полностью исключить такие десерты.
  • Дети - их организмы ещё не так устойчивы к нагрузкам, которые могут создать трансжиры.
  • Мужчины старше 50 лет - они тоже попадают в группу риска, и лучше не увлекаться сладким.

Тем не менее, даже для здоровых людей иногда можно позволить себе кусочек торта, но лучше ограничиться праздниками. Но вот выбирать десерты стоит разумно — отдавать предпочтение кремам на основе натуральных сливок и масла. Это не значит, что их можно есть килограммами, но они принесут гораздо меньше вреда и рисков для здоровья.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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