Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде

Всем известно, что зелень полезна для здоровья, но оказывается, что не все её виды безопасны. Оказывается, есть люди, которым она категорически противопоказана. Как так? Ответ на этот вопрос дала телеведущая и медик Елена Малышева.
Не секрет, что зелень богата витаминами и минералами, но некоторые её виды могут провоцировать воспаления в организме, особенно у людей с проблемами суставов. Малышева выделила несколько опасных для здоровья растений, которые могут повлиять на суставы и вызвать неприятные симптомы.
Она подчеркнула, что остерегаться нужно таких трав, как щавель, шпинат, ревень и лук-порей. Все эти растения содержат большое количество оксалатов, веществ, способных вызвать воспалительные процессы в суставах, в том числе псевдоподагру.
"Самое интересное, что эти продукты растут прямо у вас на грядке, и даже не приходит в голову, что они могут навредить", — замечает Елена Малышева. Однако она не останавливается только на этих растениях. Недавно медики выявили ещё одну неочевидную угрозу — горький шоколад. Хотя эта сладость считается полезной, для некоторых людей она может вызвать аллергические реакции, особенно если в составе есть молоко или орехи.
При этом горький шоколад может плохо усваиваться из-за кальция и магния в его составе, что делает его употребление не всегда безопасным, даже для тех, кто не страдает аллергиями.
Многие привыкли к тому, что зелень и шоколад — это обязательная часть здорового рациона. Но теперь стало понятно, что в некоторых случаях эти продукты могут приносить не только пользу, но и вред.
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