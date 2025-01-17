Почему красное мясо может быть опасно для здоровья

Учёные из Гарвардского университета выявили связь между высоким потреблением гемового железа и повышением риска развития диабета 2 типа. Исследование, результаты которого опубликованы в Nature Metabolism, даёт важные рекомендации для тех, кто хочет избежать этого заболевания.
Риск от гемового железа
Гемовое железо содержится в красном мясе и других продуктах животного происхождения. По данным исследования, потребление таких продуктов может увеличить вероятность диабета 2 типа на 26%. Участниками работы стали более 206 тысяч человек, чьи пищевые привычки изучались на протяжении 36 лет.
Негемовое железо — безопасная альтернатива
Интересно, что негемовое железо, которое содержится в растительных продуктах, не было связано с повышенным риском диабета. Это открытие подчёркивает разницу в воздействии различных форм железа на организм.
Как снизить риск
На основе полученных данных исследователи рекомендуют:
Итог
Здоровое питание играет ключевую роль в профилактике диабета. Снижение потребления гемового железа из мяса и выбор растительных продуктов помогут снизить риск развития этого опасного заболевания.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.
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