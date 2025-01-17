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Генетик объяснил ключевые периоды старения организма

2:08
Здоровье

Почему организм резко стареет в 40 и 60 лет: мнение генетика

Человеческое тело начинает стареть с ускорением в два ключевых возрастных периода — около 40 и 60 лет. Генетик Майкл Снайдер, директор Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета, объяснил механизмы этого явления.

Счастливые бабушка и дедушка с внуками
Фото: Wikipedia by sylviebliss, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Счастливые бабушка и дедушка с внуками

Изменения в 40 лет

Учёные установили, что примерно в 40 лет организм сталкивается с резкими изменениями в липидном обмене. Способность перерабатывать жиры и сахара снижается, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин в этом возрасте часто наблюдается снижение плотности костной ткани, что делает их более уязвимыми к травмам и остеопорозу.

Кризис здоровья в 60 лет

К 60 годам основное внимание привлекают изменения в иммунной системе. Она становится менее активной, что увеличивает вероятность развития таких болезней, как диабет, сердечные заболевания и проблемы с почками. Эти процессы связаны с изменениями на молекулярном уровне, как указано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging.

Как замедлить старение

Майкл Снайдер подчёркивает, что замедлить старение возможно. Главное — начать заботиться о своём здоровье задолго до достижения этих возрастных отметок.

  • После 40 лет рекомендуется особое внимание уделять питанию. Правильный рацион, богатый полезными жирами, клетчаткой и витаминами, помогает компенсировать изменения в липидном обмене.
  • После 60 лет на первый план выходят силовые тренировки, которые помогают предотвратить потерю мышечной массы и поддерживать физическую активность.

Итог

Возрастные изменения неизбежны, но их можно замедлить с помощью грамотного подхода к питанию, физической активности и общего ухода за здоровьем. Учитывайте особенности своего организма, чтобы прожить долгую и активную жизнь.

Уточнения

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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