Продукты для здоровых глаз: что включить в рацион

Для поддержания здоровья глаз важны не только регулярные визиты к офтальмологу, но и правильное питание. Офтальмолог К. Светлаков рассказал, какие продукты и витамины играют ключевую роль в защите зрения.
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Запечённое авокадо с яйцом
Важные витамины и их источники
Витамин А. Способствует улучшению ночного зрения и предотвращает пересыхание роговицы. Источники: морковь, авокадо, яйца.
Витамин Е. Антиоксидант, защищающий клетки глаза от повреждений. Источники: морепродукты, орехи, черника.
Витамины группы В. Поддерживают работу зрительного нерва и улучшают микроциркуляцию. Источники: цельнозерновой хлеб, злаки, молочные продукты.
Лютеин. Укрепляет сетчатку и защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолета. Источники: шпинат, авокадо, брокколи.
Морковь. Благодаря высокому содержанию бета-каротина улучшает ясность ночного зрения.
Шпинат и брокколи. Богаты лютеином, который защищает сетчатку глаза.
Черника. Содержит антиоксиданты, укрепляющие капилляры глаза.
Морепродукты. Омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и защищают клетки сетчатки.
Авокадо. Содержит витамины А, С и лютеин, полезные для защиты глаз.
Цельнозерновой хлеб. Источник витаминов группы В, поддерживающих здоровье зрительного нерва.
Общие принципы питания
Эндокринолог М. Калошина напоминает, что рациональное распределение калорий в течение дня, особенно богатый питательный завтрак, положительно влияет на общее состояние организма, включая зрение. Завтрак должен составлять около 35% от суточного рациона.
Заключение
Сохранение здоровья глаз требует комплексного подхода: правильного питания, регулярных осмотров у офтальмолога и здорового образа жизни. Продукты, богатые витаминами А, Е, К, группы В и лютеином, помогут укрепить зрение и защитить глаза от негативных факторов.
Уточнения
Лютеин - пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.