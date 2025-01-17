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Продукты для здоровых глаз: что включить в рацион

2:33
Здоровье

Какие продукты помогают сохранять зрение: рекомендации офтальмолога

Для поддержания здоровья глаз важны не только регулярные визиты к офтальмологу, но и правильное питание. Офтальмолог К. Светлаков рассказал, какие продукты и витамины играют ключевую роль в защите зрения.

Запечённое авокадо с яйцом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запечённое авокадо с яйцом

Важные витамины и их источники

  • Витамин А. Способствует улучшению ночного зрения и предотвращает пересыхание роговицы.
    Источники: морковь, авокадо, яйца.

  • Витамин Е. Антиоксидант, защищающий клетки глаза от повреждений.
    Источники: морепродукты, орехи, черника.

  • Витамины группы В. Поддерживают работу зрительного нерва и улучшают микроциркуляцию.
    Источники: цельнозерновой хлеб, злаки, молочные продукты.

  • Лютеин. Укрепляет сетчатку и защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолета.
    Источники: шпинат, авокадо, брокколи.

  • Омега-3 жирные кислоты. Снижают риск развития синдрома сухого глаза.
    Источники: жирная рыба, льняное масло, орехи.

Лучшие продукты для зрения

  • Морковь. Благодаря высокому содержанию бета-каротина улучшает ясность ночного зрения.
  • Шпинат и брокколи. Богаты лютеином, который защищает сетчатку глаза.
  • Черника. Содержит антиоксиданты, укрепляющие капилляры глаза.
  • Морепродукты. Омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и защищают клетки сетчатки.
  • Авокадо. Содержит витамины А, С и лютеин, полезные для защиты глаз.
  • Цельнозерновой хлеб. Источник витаминов группы В, поддерживающих здоровье зрительного нерва.

Общие принципы питания

Эндокринолог М. Калошина напоминает, что рациональное распределение калорий в течение дня, особенно богатый питательный завтрак, положительно влияет на общее состояние организма, включая зрение. Завтрак должен составлять около 35% от суточного рациона.

Заключение

Сохранение здоровья глаз требует комплексного подхода: правильного питания, регулярных осмотров у офтальмолога и здорового образа жизни. Продукты, богатые витаминами А, Е, К, группы В и лютеином, помогут укрепить зрение и защитить глаза от негативных факторов.

Уточнения

Лютеин - пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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