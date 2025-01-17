Продукты для здоровых глаз: что включить в рацион

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какие продукты помогают сохранять зрение: рекомендации офтальмолога

Для поддержания здоровья глаз важны не только регулярные визиты к офтальмологу, но и правильное питание. Офтальмолог К. Светлаков рассказал, какие продукты и витамины играют ключевую роль в защите зрения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запечённое авокадо с яйцом

Важные витамины и их источники

Витамин А. Способствует улучшению ночного зрения и предотвращает пересыхание роговицы.

Источники: морковь, авокадо, яйца.

Способствует улучшению ночного зрения и предотвращает пересыхание роговицы. Источники: морковь, авокадо, яйца. Витамин Е. Антиоксидант, защищающий клетки глаза от повреждений.

Источники: морепродукты, орехи, черника.

Антиоксидант, защищающий клетки глаза от повреждений. Источники: морепродукты, орехи, черника. Витамины группы В. Поддерживают работу зрительного нерва и улучшают микроциркуляцию.

Источники: цельнозерновой хлеб, злаки, молочные продукты.

Поддерживают работу зрительного нерва и улучшают микроциркуляцию. Источники: цельнозерновой хлеб, злаки, молочные продукты. Лютеин. Укрепляет сетчатку и защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолета.

Источники: шпинат, авокадо, брокколи.

Укрепляет сетчатку и защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолета. Источники: шпинат, авокадо, брокколи. Омега-3 жирные кислоты. Снижают риск развития синдрома сухого глаза.

Источники: жирная рыба, льняное масло, орехи.

Лучшие продукты для зрения

Морковь. Благодаря высокому содержанию бета-каротина улучшает ясность ночного зрения.

Благодаря высокому содержанию бета-каротина улучшает ясность ночного зрения. Шпинат и брокколи. Богаты лютеином, который защищает сетчатку глаза.

Богаты лютеином, который защищает сетчатку глаза. Черника. Содержит антиоксиданты, укрепляющие капилляры глаза.

Содержит антиоксиданты, укрепляющие капилляры глаза. Морепродукты. Омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и защищают клетки сетчатки.

Омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и защищают клетки сетчатки. Авокадо. Содержит витамины А, С и лютеин, полезные для защиты глаз.

Содержит витамины А, С и лютеин, полезные для защиты глаз. Цельнозерновой хлеб. Источник витаминов группы В, поддерживающих здоровье зрительного нерва.

Общие принципы питания

Эндокринолог М. Калошина напоминает, что рациональное распределение калорий в течение дня, особенно богатый питательный завтрак, положительно влияет на общее состояние организма, включая зрение. Завтрак должен составлять около 35% от суточного рациона.

Заключение

Сохранение здоровья глаз требует комплексного подхода: правильного питания, регулярных осмотров у офтальмолога и здорового образа жизни. Продукты, богатые витаминами А, Е, К, группы В и лютеином, помогут укрепить зрение и защитить глаза от негативных факторов.

Уточнения

Лютеин - пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

