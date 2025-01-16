Если вы правильно питаетесь, но не худеете, просто ешьте больше этих продуктов

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто бывает, что человек сидит на диете, питается сбалансированно, наполняет свой рацион полезными продуктами, но у него при этом не получается похудеть, вес колеблется туда и обратно. Это объясняется тем, что в организм не попадает достаточное количество клетчатки.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Овсянка

Для того чтобы вес действительно ушёл, нужно употреблять 30 граммов клетчатки в день, но в основном в организм человека попадает гораздо меньше данного вещества. Чтобы решить эту проблему, стоит добавлять в свой рацион определённые продукты.

Круассаны, рогалики и тосты на завтрак — не самое верное решение. Лучше замочите на ночь овсянку, добавьте в неё сухофрукты, например, инжир, курагу, изюм и клюкву, и съешьте вместе с йогуртом.

Конфеты и печенье после обеда не способствуют похудению, в отличие от орехов. Особенно полезен миндаль: он не только помогает избавиться от лишних килограммов, но и нормализует кровяное давление и уровень сахара в крови.

Нут, зелёный горошек и фасоль также отличные помощники в борьбе за стройную фигуру. Эти бобовые благотворно воздействуют на кишечник.

Смузи не только питательны, но и очень вкусны, а ягоды и фрукты, которые мы туда добавляем, обогащают организм клетчаткой. Особенно полезны смузи из яблока и ежевики.

Не стоит забывать про овощи. Больше всего клетчатки содержится в пастернаке, моркови и брокколи. Также можно употреблять замороженные овощи: благодаря технологии быстрой заморозки в них сохраняются все полезные вещества.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

