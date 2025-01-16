Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем быстро и без вреда здоровью: способы скинуть вес за пару месяцев
Какой гонорар запросил итальянский певец Пупо за выступление в России
Экзотические животные дома: сколько это стоит и чем обернётся
Лайфхак, который спасет вас от слез при работе с луком
Эти забытые бабушкины подкормки помогут вырастить крупный лук
Секреты здорового ужина: когда и что съесть, чтобы не набрать лишние килограммы
Google предупреждает: немедленно удалите эту опасную программу
Разрыв между бедными и богатыми в России достиг 1500%
Диетолог перечислил продукты, которые вызывают депрессию

Если вы правильно питаетесь, но не худеете, просто ешьте больше этих продуктов

1:43
Здоровье

Часто бывает, что человек сидит на диете, питается сбалансированно, наполняет свой рацион полезными продуктами, но у него при этом не получается похудеть, вес колеблется туда и обратно. Это объясняется тем, что в организм не попадает достаточное количество клетчатки.

Овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Овсянка

Для того чтобы вес действительно ушёл, нужно употреблять 30 граммов клетчатки в день, но в основном в организм человека попадает гораздо меньше данного вещества. Чтобы решить эту проблему, стоит добавлять в свой рацион определённые продукты.

Круассаны, рогалики и тосты на завтрак — не самое верное решение. Лучше замочите на ночь овсянку, добавьте в неё сухофрукты, например, инжир, курагу, изюм и клюкву, и съешьте вместе с йогуртом.

Конфеты и печенье после обеда не способствуют похудению, в отличие от орехов. Особенно полезен миндаль: он не только помогает избавиться от лишних килограммов, но и нормализует кровяное давление и уровень сахара в крови.

Нут, зелёный горошек и фасоль также отличные помощники в борьбе за стройную фигуру. Эти бобовые благотворно воздействуют на кишечник.

Смузи не только питательны, но и очень вкусны, а ягоды и фрукты, которые мы туда добавляем, обогащают организм клетчаткой. Особенно полезны смузи из яблока и ежевики.

Не стоит забывать про овощи. Больше всего клетчатки содержится в пастернаке, моркови и брокколи. Также можно употреблять замороженные овощи: благодаря технологии быстрой заморозки в них сохраняются все полезные вещества.

 

 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Шоу-бизнес
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана Аудио 
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов
Туризм
Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
Какой гонорар запросил итальянский певец Пупо за выступление в России
Экзотические животные дома: сколько это стоит и чем обернётся
Лайфхак, который спасет вас от слез при работе с луком
Эти забытые бабушкины подкормки помогут вырастить крупный лук
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия
Секреты здорового ужина: когда и что съесть, чтобы не набрать лишние килограммы
Google предупреждает: немедленно удалите эту опасную программу
Разрыв между бедными и богатыми в России достиг 1500%
Диетолог перечислил продукты, которые вызывают депрессию
Щи, как у бабушки: классический рецепт на говяжьем бульоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.