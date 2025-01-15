Имплант Neuralink вживили третьему в мире человеку

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Компания Илона Маска вживила чип в мозг третьего человека, сообщает "Азаттык Рыхы" со ссылкой на NDTV.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Neuralink имплантировала чип интерфейса мозга в голову третьего пациента. По словам Маска, в 2025 году такие же чипы будут имплантированы в мозг 20-30 человек.

"Мы имплантировали Neuralink третьему лицу. Сейчас все работает хорошо", — говорит он.

Neuralink — действующая компания-стартап по имплантации головного мозга. Чипы помогают лечить парализованных людей с боковым амиотрофическим склерозом. Имплантат оперируется на черепе и помещается внутрь мозга.

Первый имплантат был установлен пациенту 28 января 2024 года. Человеком, который получил чип Neuralink, стал 29-летний Нолан Арбо, страдающий от паралича ниже плеч. Он отметил, что его способности значительно улучшились по сравнению с начальным этапом эксперимента. После процедуры ему удалось не только управлять компьютером, но и наслаждаться видеоиграми.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.



Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов , либо в качестве идентификатора.

