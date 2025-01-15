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Имплант Neuralink вживили третьему в мире человеку

1:13
Здоровье

Компания Илона Маска вживила чип в мозг третьего человека, сообщает "Азаттык Рыхы" со ссылкой на NDTV. 

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Neuralink имплантировала чип интерфейса мозга в голову третьего пациента. По словам Маска, в 2025 году такие же чипы будут имплантированы в мозг 20-30 человек.

"Мы имплантировали Neuralink третьему лицу. Сейчас все работает хорошо", — говорит он.

Neuralink — действующая компания-стартап по имплантации головного мозга. Чипы помогают лечить парализованных людей с боковым амиотрофическим склерозом. Имплантат оперируется на черепе и помещается внутрь мозга.

Первый имплантат был установлен пациенту 28 января 2024 года. Человеком, который получил чип Neuralink, стал 29-летний Нолан Арбо, страдающий от паралича ниже плеч. Он отметил, что его способности значительно улучшились по сравнению с начальным этапом эксперимента. После процедуры ему удалось не только управлять компьютером, но и наслаждаться видеоиграми.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов , либо в качестве идентификатора.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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