В 22 раза больше кальция, чем у молока: в чем секрет этого напитка, который укрепляет кости и иммунитет

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что растение, родом из Азии, может стать ключом к укреплению вашего здоровья? Ежевичный чай, приготовленный из листьев шелковицы чёрной (Morus nigra), содержит в 22 раза больше кальция, чем коровье молоко! Это уникальное открытие подтвердило исследование Министерства здравоохранения Японии, а многочисленные свойства напитка делают его настоящим суперфудом.

Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ежевика сизая

Полезные свойства ежевичного чая

Ежевичный чай не только укрепляет кости, но и приносит много других преимуществ. Вот основные из них:

Здоровье костей и профилактика остеопороза Благодаря высокому содержанию кальция, напиток способствует укреплению костной ткани, снижая риск её хрупкости. Мощный антиоксидант Листья ежевики богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и способствуют здоровому старению. Сердечно-сосудистая система Регулярное употребление чая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Контроль уровня сахара Напиток помогает регулировать уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом 2 типа или резистентностью к инсулину. Противовоспалительный эффект Противовоспалительные соединения помогают уменьшить воспаление и снять боль в суставах.

Помогает ли чай в похудении?

Ежевичный чай может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом. Он способствует регулированию уровня глюкозы, предотвращая резкие скачки инсулина. Это, в свою очередь, помогает снизить чувство голода. Кроме того, некоторые соединения растения ускоряют метаболизм, способствуя сжиганию калорий. Однако важно помнить, что напиток лишь дополняет правильное питание и физическую активность.

Как приготовить ежевичный чай?

Для приготовления потребуется:

1–2 столовые ложки сушёных листьев шелковицы чёрной

500 мл воды

Инструкция:

Вскипятите воду. Добавьте сушёные листья и дайте покипеть 5–10 минут. Процедите чай и подавайте горячим или холодным. Для усиления вкуса можно добавить мёд, но лучше пить чай без сахара.

Важно помнить

Хотя чай из шелковицы чёрной считается безопасным для большинства людей, перед началом регулярного употребления рекомендуется проконсультироваться с врачом. Особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания или кто принимает лекарства.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).

