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Удивительные свойства моркови: натуральная помощь при диабете

Здоровье

Недавнее исследование, проведённое учёными из Южно-Датского университета (SDU), показало, что обыкновенная морковь может стать ценным дополнением к лечению сахарного диабета 2 типа. Исследование выявило, что морковь способствует улучшению регуляции уровня сахара в крови и оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Диабет 2 типа: вызов для миллионов людей

Сахарный диабет 2 типа является глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей. В одной только Дании число зарегистрированных случаев с 1996 года увеличилось более чем в четыре раза. Стандартное лечение включает изменение диеты и медикаменты, которые часто вызывают побочные эффекты.

Учёные из SDU, университетской больницы Оденсе и Копенгагенского университета обнаружили, что морковь может стать природной альтернативой, не вызывающей побочных эффектов.

Как морковь помогает при диабете?

В ходе 16-недельного эксперимента мышей с индуцированным диабетом 2 типа разделили на две группы. Одна группа получала диету, включавшую 10% порошка из лиофилизированной моркови, другая — обычную диету. Результаты показали, что мыши из первой группы продемонстрировали улучшение регуляции уровня сахара в крови, что было подтверждено тестами на глюкозотолерантность.

Тест на глюкозотолерантность измеряет, как организм справляется с переработкой сахара после его употребления. В данном случае у мышей, получавших морковный порошок, уровень сахара в крови снижался быстрее.

Влияние моркови на микрофлору кишечника

Исследование также показало, что морковь изменяет состав микрофлоры кишечника, способствуя увеличению количества полезных бактерий. В частности, морковь стимулирует рост бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые поддерживают здоровье кишечника и помогают регулировать уровень сахара в крови.

“Каждый продукт, который мы употребляем, влияет на состав микрофлоры,” — объясняет профессор Мортен Кобэк-Ларсен из SDU.

“Морковь способствует здоровому балансу микрофлоры, что полезно для пациентов с диабетом 2 типа.”

Биологически активные вещества в моркови

Морковь содержит соединения, которые улучшают способность клеток усваивать сахар, способствуя регуляции глюкозы. Эти вещества — ненасыщенные жирные кислоты, такие как фалькаринол и фалькариндиол, — также присутствуют в других овощах семейства зонтичных: петрушке, сельдерее и пастернаке.

Морковь для людей: перспективы

Хотя исследование проводилось на мышах, учёные планируют перейти к клиническим испытаниям на людях. Цель — изучить влияние высоких концентраций биоактивных веществ из моркови на организм.

Предварительные исследования показали, что ежедневное употребление 30–40 граммов сырой или слегка приготовленной моркови может приносить заметные улучшения здоровья.

Важность приготовления

Способ приготовления влияет на содержание полезных веществ. Хотя термическая обработка снижает их концентрацию, даже после варки или жарки в моркови остаются биоактивные соединения. Однако сырая или слегка приготовленная морковь сохраняет больше полезных свойств.

Факты о моркови

  • Основные биоактивные соединения моркови — фалькаринол и фалькариндиол — помогают растению защищаться от грибковых инфекций.
  • Эти соединения обладают антибактериальными, противовоспалительными и цитотоксическими свойствами.
  • Разные сорта моркови содержат разные концентрации биоактивных веществ. Например, сорт Night Bird, фиолетовая морковь, имеет особенно высокое содержание полезных соединений.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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