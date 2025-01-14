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Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?

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Здоровье

Китайские ученые узнали, что частое употребление сладких напитков плохо влияет на состояние волос у мужчин.

Расчёска
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Расчёска

Были проанализированы данные более 1000 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которые рассказали о своём питании и состоянии волос.

Оказалось, что ежедневное употребление хотя бы одного сладкого напитка увеличивает вероятность облысения на 30 процентов. А у тех парней, кто пил более одного такого напитка ежедневно, увеличивалась склонность к потере волос на 42 процента.

Важно, что исследование было сосредоточено исключительно на китайской популяции. Еще ученые не учитывали воздействие таких факторов, как дефицит витаминов, стресс, гормональные изменения или приём медикаментов.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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