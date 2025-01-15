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Ледяная вода и риски: кому нельзя участвовать в крещенских купаниях

2:11
Здоровье

Каждый год 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне — один из самых значимых христианских праздников. В этот день, следуя традиции, многие решаются на ледяное погружение в специально подготовленные проруби, считая, что вода поможет "смыть грехи" и укрепить дух. Однако врачи из Кузбасса предупреждают: не для всех эта практика безопасна.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

Кто в зоне риска

Окунаться в ледяную воду можно далеко не всем. Специалисты Минздрава Кузбасса в своих рекомендациях указали группы людей, которым лучше отказаться от этой традиции:

Дети до семи лет — их организм ещё не готов к экстремальной нагрузке.
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — резкий холод может спровоцировать серьёзные проблемы.
Те, кто не привык к холодной воде — отсутствие закаливания может стать причиной шока для организма.
Беременные женщины и пожилые люди — из-за повышенной нагрузки на организм.
Даже если вы чувствуете себя прекрасно, врачи советуют подготовиться: начать закаливание минимум за неделю до купания, а также правильно экипироваться.

Как подготовиться к погружению

Если вы всё же решили окунуться, стоит соблюдать несколько важных правил:

  • Проверенное место. Купаться нужно только в официально оборудованных купелях, где дежурят спасатели, врачи и полицейские.
  • Тёплая одежда. Возьмите с собой сухую и тёплую одежду, чтобы быстро переодеться после купания.
  • Трезвость. Алкоголь не согревает, а, наоборот, ухудшает способность организма противостоять холоду.
  • Безопасность льда. В этом году, например, в Оренбурге власти отменили крещенские купания на реке Урал из-за тонкого льда.

Традиции и безопасность

Купание в проруби — это не обязательный ритуал, а скорее добровольный акт веры и закаливания. Представители церкви подчёркивают: здоровье важнее традиций, и лучше пропустить купание, если есть малейшие сомнения в безопасности — сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Креще́ние (др.-греч. βάπτισμα — «погружение в воду») — одно из важнейших таинств в христианской Церкви. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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