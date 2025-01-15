Ледяная вода и риски: кому нельзя участвовать в крещенских купаниях

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне — один из самых значимых христианских праздников. В этот день, следуя традиции, многие решаются на ледяное погружение в специально подготовленные проруби, считая, что вода поможет "смыть грехи" и укрепить дух. Однако врачи из Кузбасса предупреждают: не для всех эта практика безопасна.

Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Купание в проруби

Кто в зоне риска

Окунаться в ледяную воду можно далеко не всем. Специалисты Минздрава Кузбасса в своих рекомендациях указали группы людей, которым лучше отказаться от этой традиции:

Дети до семи лет — их организм ещё не готов к экстремальной нагрузке.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — резкий холод может спровоцировать серьёзные проблемы.

Те, кто не привык к холодной воде — отсутствие закаливания может стать причиной шока для организма.

Беременные женщины и пожилые люди — из-за повышенной нагрузки на организм.

Даже если вы чувствуете себя прекрасно, врачи советуют подготовиться: начать закаливание минимум за неделю до купания, а также правильно экипироваться.

Как подготовиться к погружению

Если вы всё же решили окунуться, стоит соблюдать несколько важных правил:

Проверенное место. Купаться нужно только в официально оборудованных купелях, где дежурят спасатели, врачи и полицейские.

Купаться нужно только в официально оборудованных купелях, где дежурят спасатели, врачи и полицейские. Тёплая одежда. Возьмите с собой сухую и тёплую одежду, чтобы быстро переодеться после купания.

Возьмите с собой сухую и тёплую одежду, чтобы быстро переодеться после купания. Трезвость. Алкоголь не согревает, а, наоборот, ухудшает способность организма противостоять холоду.

Алкоголь не согревает, а, наоборот, ухудшает способность организма противостоять холоду. Безопасность льда. В этом году, например, в Оренбурге власти отменили крещенские купания на реке Урал из-за тонкого льда.

Традиции и безопасность

Купание в проруби — это не обязательный ритуал, а скорее добровольный акт веры и закаливания. Представители церкви подчёркивают: здоровье важнее традиций, и лучше пропустить купание, если есть малейшие сомнения в безопасности — сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Креще́ние (др.-греч. βάπτισμα — «погружение в воду») — одно из важнейших таинств в христианской Церкви.

