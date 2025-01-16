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Зима и сердце: что нужно знать о влиянии холода на артериальное давление

2:02
Здоровье

Холод, как и жара, может негативно сказываться на здоровье, особенно на работе сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Александр Бенсаид рассказал французскому изданию Femme Actuelle о влиянии низких температур на артериальное давление и даёт советы по профилактике возможных проблем.

Заиндевевшее окно
Фото: commons.wikimedia.org by Helen Filatova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заиндевевшее окно

Нормальные показатели артериального давления (АД) — это значения ниже 140/90 мм рт. ст. Если цифры выше, это может указывать на гипертонию. Повышенное давление увеличивает нагрузку на сосуды и повышает риск инсульта или инфаркта. Основные факторы, способствующие развитию гипертонии, включают избыточный вес, курение, диабет, высокий уровень холестерина, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем.

Холодная погода также может влиять на артериальное давление. Исследования, проведённые в Канаде и Швеции, показали, что низкие температуры связаны с увеличением смертности. В холодную погоду сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, что приводит к повышению давления. Однако у людей с гипертонией лечение остаётся прежним: регулярный контроль АД и приём лекарств.

При простуде частота сердечных сокращений может увеличиваться из-за физической активности в холодных условиях. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На холоде чаще происходят инфаркты миокарда, стенокардия, расслоение аорты и инсульты. Поэтому людям с хрупким здоровьем следует избегать чрезмерных нагрузок в холодное время года и внимательно следить за давлением.

Таким образом, хотя холод сам по себе не вызывает гипертонию, он может усугублять уже имеющиеся проблемы с артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой. Важно помнить о мерах предосторожности и регулярно контролировать своё состояние.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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