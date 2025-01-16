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Семь признаков домашнего насилия, которые нельзя игнорировать

2:43
Здоровье

В России с проблемой домашнего насилия сталкиваются 24% населения. В 75% случаев жертвами становятся женщины, а в браке этот показатель увеличивается до 91%.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Кризисный психолог Никита Ерин из международного института психологии Smart рассказал о том, что такое семейное насилие, как его распознать и какие признаки указывают на жестокое обращение.

Ерин выделил несколько видов семейного насилия:

  1. Эмоциональное насилие проявляется в постоянной критике, унижении, манипуляциях и шантаже. Партнер может публично высмеивать, сравнивать с другими людьми в негативном свете, внушать чувство вины и контролировать каждый шаг. Это может выражаться в обвинении, смещении ответственности и угрозах.
  2. Экономическое насилие выражается в запрете работать, отбирании зарплаты, принуждении просить деньги на самое необходимое и контроле за каждой копейкой. Такая ситуация создает финансовую зависимость от партнера и может внушать страх перед самостоятельной жизнью.
  3. Физическое насилие может включать как легкие толчки, так и тяжелые увечья. Жертвы могут не сразу осознать серьезность происходящего, но это только первый шаг.
  4. Социальная изоляция проявляется в постепенном отрезании от друзей и родственников. Жертвы часто становятся "собственностью", которую нельзя никому показывать, пишет Газета.Ru со ссылкой на психолога.

Психолог подчеркнул, что жертвы могут не осознавать происходящее насилие или принимать его как должное. В таких случаях необходима помощь со стороны. Ерин рассказал о признаках, которые могут указывать на жестокое обращение:

  • Повышенное чувство страха и тревоги.
  • Частые извинения за партнера, которые могут включать установки типа "Он просто устал".
  • Внезапный разрыв социальных связей и изоляция от друзей и родственников.
  • Появление оправдательной риторики о поведении партнера, например, "Он любит меня слишком сильно".
  • Синяки и травмы в местах, которые сложно травмировать случайно (шея, внутренняя сторона плеч), которые подаются как случайные.
  • Следы захватов и удерживания.
  • Использование одежды, скрывающей травмы.

Ерин также призвал быть внимательными к себе и окружающим. Если вы заметили признаки домашнего насилия, не стоит замалчивать это или делать вид, что все в порядке. Последствия могут быть серьезными.

Уточнения

Дома́шнее наси́лие также семе́йно-бытово́е наси́лие — насилие или дурное обращение одного человека по отношению к другому, совершаемое в домашних условиях, например, в браке или сожительстве.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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