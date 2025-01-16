Три простых теста для проверки здоровья сердца, которые вы можете провести прямо сейчас

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последние четверть века в мире зафиксировано около 9 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет 16% от общего числа летальных исходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Hung snapholic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лестница

Существует три простых теста, которые могут дать представление о состоянии вашего сердца.

Тест с холодной водой: опустите руку в холодную воду на минуту. Это вызывает сужение сосудов и увеличивает нагрузку на сердце. Аномальная реакция проявится побелением или легким посинением кончиков пальцев. Проба Штанге: сделайте два глубоких вдоха и выдоха, а затем задержите дыхание после третьего вдоха, зажав нос и рот. Время задержки фиксируется. В норме женщины могут удерживать дыхание около 40 секунд, а мужчины — 50 секунд. Подъем по лестнице: преодолейте 60 ступенек. Если сердце здоровое, вы справитесь за 40-45 секунд. Если возникнут одышка, боли в груди или учащенное сердцебиение, это может указывать на проблемы.

Однако эти тесты не заменяют профессиональную диагностику. Только врач может поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.



Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

