Три простых теста для проверки здоровья сердца, которые вы можете провести прямо сейчас

За последние четверть века в мире зафиксировано около 9 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет 16% от общего числа летальных исходов.
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Лестница
Существует три простых теста, которые могут дать представление о состоянии вашего сердца.
Тест с холодной водой: опустите руку в холодную воду на минуту. Это вызывает сужение сосудов и увеличивает нагрузку на сердце. Аномальная реакция проявится побелением или легким посинением кончиков пальцев.
Проба Штанге: сделайте два глубоких вдоха и выдоха, а затем задержите дыхание после третьего вдоха, зажав нос и рот. Время задержки фиксируется. В норме женщины могут удерживать дыхание около 40 секунд, а мужчины — 50 секунд.
Подъем по лестнице: преодолейте 60 ступенек. Если сердце здоровое, вы справитесь за 40-45 секунд. Если возникнут одышка, боли в груди или учащенное сердцебиение, это может указывать на проблемы.
Однако эти тесты не заменяют профессиональную диагностику. Только врач может поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.
Уточнения
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.