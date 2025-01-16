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Три простых теста для проверки здоровья сердца, которые вы можете провести прямо сейчас

1:18
Здоровье

За последние четверть века в мире зафиксировано около 9 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет 16% от общего числа летальных исходов.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Hung snapholic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лестница

Существует три простых теста, которые могут дать представление о состоянии вашего сердца.

  1. Тест с холодной водой: опустите руку в холодную воду на минуту. Это вызывает сужение сосудов и увеличивает нагрузку на сердце. Аномальная реакция проявится побелением или легким посинением кончиков пальцев.
  2. Проба Штанге: сделайте два глубоких вдоха и выдоха, а затем задержите дыхание после третьего вдоха, зажав нос и рот. Время задержки фиксируется. В норме женщины могут удерживать дыхание около 40 секунд, а мужчины — 50 секунд.
  3. Подъем по лестнице: преодолейте 60 ступенек. Если сердце здоровое, вы справитесь за 40-45 секунд. Если возникнут одышка, боли в груди или учащенное сердцебиение, это может указывать на проблемы.

Однако эти тесты не заменяют профессиональную диагностику. Только врач может поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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