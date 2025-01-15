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Как выбрать и как правильно пользоваться электрической зубной щёткой

1:00
Здоровье

На что нужно обратить внимание при выборе электрической зубной щётки?

Электрическая зубная щётка
Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электрическая зубная щётка
  • Датчик давления.

Сейчас большинство электрических зубных щёток уже оснащены этим датчиком в стандартной комплектации.

  • Встроенный таймер.

Его нужно установить на 2 минуты и чувствительный режим, если у вас воспалённые десны. Для остальных подойдёт обычный режим и 3-4 минуты.

Щётку необходимо держать под углом 45 градусов — наполовину на десне, наполовину на зубе. Когда проводите по зубам и дёснам, держите её горизонтально. Задерживайте щётку на каждом зубе на пару секунд. А когда вы закончите, оставьте зубную пасту во рту.

Менять насадки нужно 1 раз в 3 месяца, но можно и чаще, если они выглядят изношенными или потрёпанными, или если вы недавно болели, потому что на них могут оставаться бактерии в течение длительного времени, пишет theguardian. com.

Уточнения

Электрическая зубная щётка — это щётка, щетинки которой вибрируют c помощью электрического моторчика. Как правило, этот моторчик встроен в корпус щетки и берёт питание от аккумулятора, либо от батарейки. Щетинки вибрируют либо вверх-вниз, либо возвратно-вращательно.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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