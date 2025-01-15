Как выбрать и как правильно пользоваться электрической зубной щёткой

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На что нужно обратить внимание при выборе электрической зубной щётки?

Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электрическая зубная щётка

Датчик давления.

Сейчас большинство электрических зубных щёток уже оснащены этим датчиком в стандартной комплектации.

Встроенный таймер.

Его нужно установить на 2 минуты и чувствительный режим, если у вас воспалённые десны. Для остальных подойдёт обычный режим и 3-4 минуты.

Щётку необходимо держать под углом 45 градусов — наполовину на десне, наполовину на зубе. Когда проводите по зубам и дёснам, держите её горизонтально. Задерживайте щётку на каждом зубе на пару секунд. А когда вы закончите, оставьте зубную пасту во рту.

Менять насадки нужно 1 раз в 3 месяца, но можно и чаще, если они выглядят изношенными или потрёпанными, или если вы недавно болели, потому что на них могут оставаться бактерии в течение длительного времени, пишет theguardian. com.

Уточнения

Электрическая зубная щётка — это щётка, щетинки которой вибрируют c помощью электрического моторчика. Как правило, этот моторчик встроен в корпус щетки и берёт питание от аккумулятора, либо от батарейки. Щетинки вибрируют либо вверх-вниз, либо возвратно-вращательно.

