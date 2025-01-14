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Какое растительное масло полезно для пожилых людей?

0:48
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое растительное масло оказывает положительное влияние на сердце и сосуды, поэтому его стоит включить в своё меню пожилым людям.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Были проведены эксперименты, которые помогли выяснить, что у тех, кто ежедневно ел по столовой ложке оливкового масла, произошло улучшение состояния сердца через 2 недели.

Как сообщает Москва 24, диетолог порекомендовала пожилым людям добавить в свой рацион по 1 ст. л. оливкового масла extra vergin каждый день, заправляя им салаты.

А вот для жарки, тушения и запекания лучше подойдёт рафинированное оливковое масло. У него выше температура дымления по сравнению с тем же подсолнечным.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea). По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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