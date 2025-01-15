Горький шоколад: опасности, о которых не рассказывают

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горький шоколад — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Он содержит антиоксиданты, которые замедляют старение, а также флавоноиды, улучшающие кровообращение и снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он стимулирует выработку эндорфинов и помогает повысить концентрацию. Но есть и обратная сторона.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Несмотря на все свои полезные свойства, горький шоколад может быть не таким безобидным, как кажется на первый взгляд. Он содержит сахар и жиры, что делает его не столь полезным при избыточном употреблении. Особенно это актуально для людей, склонных к аллергиям на компоненты, такие как молоко или орехи, которые часто встречаются в составе.

Также стоит помнить, что хотя в горьком шоколаде присутствуют кальций и магний, эти минералы плохо усваиваются из-за высокого содержания оксалатов. Это еще одна причина, по которой не стоит увлекаться этим продуктом.

Эксперты предупреждают: даже самые полезные продукты могут нанести вред, если употреблять их в избытке. Поэтому горький шоколад, как и любые сладости, лучше есть в умеренных количествах.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

