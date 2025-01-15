Психологи объяснили, почему некоторые люди спят в жару под утяжелённым одеялом

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычки некоторых людей могут показаться странными, если не задумываться об их психологическом значении. Если человек даже в жару спит под утяжелённым одеялом, это не означает, что ему холодно. Такой человек остро нуждается в защите и чувстве безопасности.

Фото: unsplash.com by Linh Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот в кровати

По мнению экспертов, ощущение прикрытия активирует парасимпатическую нервную систему, что способствует расслаблению. Опубликованные в 2011 году результаты исследования, проведённого кафедрой анестезиологии Калифорнийского университета в США, говорят о том, что лёгкое давление, оказываемое утяжелёнными одеялами, вызывает чувство спокойствия, снижает хроническую боль и улучшает качество сна. Сон под одеялом в любое время года полезен людям, страдающим депрессией. Кроме того, одеяло уменьшает воздействие света, шума и укусов насекомых.

В некоторых случаях утяжелённое одеяло нужно использовать осторожно. Если родители укрывают им младенца или совсем маленького ребёнка, они должны следить, чтобы не случилось удушья и чтобы движения ребёнка оставались свободными. Людям с респираторными заболеваниями стоит отказаться от использования таких одеял.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.

