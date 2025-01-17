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Микропластик в воде: скрытая угроза для вашего здоровья

Здоровье

Что скрывает бутилированная вода: микропластик и психическое здоровье

Возможно, вы не задумывались, но бутилированная вода может угрожать не только вашему физическому здоровью, но и психике. Учёные нашли новый повод для беспокойства — микропластик, который попадает в организм через воду и еду, способен разрушать психику и вызывать тревожность.

Вода
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вода

Микропластик оказывает влияние на дофаминовую систему - ключевую в регулировании настроения и мотивации человека. Исследования показали, что вредные частицы могут приводить к повышению уровня тревожности, подавлять активность и даже мешать социализации, как это доказали опыты на животных.

Интересно, что вода в пластиковых бутылках содержит в два-три раза больше микропластика, чем обычная водопроводная вода. Это объясняется процессом производства и упаковки, который оставляет вредные частицы в конечном продукте. Но это не все: не все производители воды заботятся о высоких экологических стандартах, а в некоторых продуктах могут быть добавлены вещества, негативно влияющие на здоровье.

Прежде чем купить воду в бутылке, внимательно изучите её состав, срок годности и условия производства. Это поможет минимизировать риски для здоровья и психического состояния.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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