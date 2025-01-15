Восстановите кишечник за счёт правильных напитков

Здоровье кишечника — это больше, чем комфортное пищеварение. Оно напрямую связано с иммунной системой, гормональным фоном и даже эмоциональным состоянием. Баланс микрофлоры кишечника играет ключевую роль, и поддерживать его можно с помощью правильных напитков. Вот четыре из них, которые действительно работают.
1. Чай — источник антиоксидантов
Чай — идеальный напиток для укрепления здоровья кишечника. Особенно ценен японский чай матча: он богат антиоксидантами и пробиотиками, которые поддерживают микробиоту. Полезными также считаются листовой зелёный чай и пуэр. Чтобы усилить их эффект, заваривайте ферментированный чай около пяти минут — это увеличит содержание полезных полифенолов.
2. Кефир — классика для пищеварения
Кефир — это натуральный пробиотический напиток. Живые бактерии в его составе помогают улучшать пищеварение и поддерживать баланс микрофлоры. Благодаря процессу ферментации, этот напиток легко усваивается даже теми, у кого есть непереносимость лактозы. Более того, он содержит уникальные аминокислоты и пептиды, необходимые для здоровья организма.
3. Костный бульон — питательный эликсир
Этот бульон, приготовленный на основе костей и соединительных тканей, богат коллагеном, желатином и глютамином. Эти вещества укрепляют слизистую оболочку кишечника, что особенно важно для людей с синдромом раздражённого кишечника. Вдобавок он способствует нормализации микробиома и помогает организму справляться с воспалительными процессами.
4. Комбуча — шипучий помощник микробиома
Чайный гриб, или комбуча, — это ферментированный напиток, который помогает восстановить баланс бактерий в кишечнике. Он способствует росту "хороших" микроорганизмов и уменьшает количество "плохих". Кроме того, комбуча помогает бороться с ожирением и снижает воспаление в организме, делая его более устойчивым к внешним угрозам.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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