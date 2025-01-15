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Восстановите кишечник за счёт правильных напитков

2:12
Здоровье

Здоровье кишечника — это больше, чем комфортное пищеварение. Оно напрямую связано с иммунной системой, гормональным фоном и даже эмоциональным состоянием. Баланс микрофлоры кишечника играет ключевую роль, и поддерживать его можно с помощью правильных напитков. Вот четыре из них, которые действительно работают.

Кефир
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Кефир

1. Чай — источник антиоксидантов

Чай — идеальный напиток для укрепления здоровья кишечника. Особенно ценен японский чай матча: он богат антиоксидантами и пробиотиками, которые поддерживают микробиоту. Полезными также считаются листовой зелёный чай и пуэр. Чтобы усилить их эффект, заваривайте ферментированный чай около пяти минут — это увеличит содержание полезных полифенолов.

2. Кефир — классика для пищеварения

Кефир — это натуральный пробиотический напиток. Живые бактерии в его составе помогают улучшать пищеварение и поддерживать баланс микрофлоры. Благодаря процессу ферментации, этот напиток легко усваивается даже теми, у кого есть непереносимость лактозы. Более того, он содержит уникальные аминокислоты и пептиды, необходимые для здоровья организма.

3. Костный бульон — питательный эликсир

Этот бульон, приготовленный на основе костей и соединительных тканей, богат коллагеном, желатином и глютамином. Эти вещества укрепляют слизистую оболочку кишечника, что особенно важно для людей с синдромом раздражённого кишечника. Вдобавок он способствует нормализации микробиома и помогает организму справляться с воспалительными процессами.

4. Комбуча — шипучий помощник микробиома

Чайный гриб, или комбуча, — это ферментированный напиток, который помогает восстановить баланс бактерий в кишечнике. Он способствует росту "хороших" микроорганизмов и уменьшает количество "плохих". Кроме того, комбуча помогает бороться с ожирением и снижает воспаление в организме, делая его более устойчивым к внешним угрозам.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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