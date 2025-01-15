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Витамины или маркетинг? Вся правда о магазинных соках

2:30
Здоровье

Многие люди уверены, что соки — это полезный продукт, насыщенный витаминами. Но правда ли это? Давайте разберемся, какие подводные камни могут скрываться за стаканом яркого напитка.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Сахар — главный враг здоровья

Даже натуральные соки содержат большое количество сахара, который, несмотря на свою природность, может стать причиной серьёзных проблем. Употребление таких напитков часто приводит к скачкам уровня сахара в крови, что со временем увеличивает риск развития инсулинорезистентности и диабета второго типа.

Вес и здоровье зубов под угрозой

Чрезмерное увлечение сладкими напитками способствует набору лишнего веса, что особенно опасно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Помимо этого, сахар негативно влияет на зубы, разрушая эмаль и провоцируя кариес.

Потеря полезных веществ

Промышленные соки часто подвергаются обработке, в результате которой утрачиваются витамины и минералы. Вместо природной пользы мы получаем продукт, насыщенный консервантами, искусственными ароматизаторами и добавками, что может негативно сказаться на общем состоянии организма.

Обогащение витаминами: панацея или маркетинговый ход?
Некоторые производители добавляют витамины в свои продукты, пытаясь компенсировать утраченные вещества. Но такие меры далеко не всегда обеспечивают организм тем, что он действительно требует.

Где клетчатка

В отличие от цельных фруктов и овощей, соки полностью лишены клетчатки, которая важна для правильного пищеварения. Клетчатка помогает контролировать аппетит и поддерживать чувство сытости, а её отсутствие может приводить к перееданию и дефициту важных микроэлементов.

Аллергия и индивидуальная непереносимость

Соки из некоторых фруктов или ягод могут вызывать аллергические реакции. Например, цитрусовые напитки противопоказаны людям с аллергией на эти продукты, а соки из специфических ягод могут быть вредны при некоторых заболеваниях.

Подумайте дважды

Перед тем как сделать соки частью повседневного рациона, важно задуматься об их реальной пользе и возможных рисках. Возможно, лучше отдать предпочтение свежим фруктам и овощам, которые подарят вашему организму не только витамины, но и столь необходимую клетчатку.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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