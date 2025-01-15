Эти напитки повышают риск рака кишечника: новое исследование

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что регулярное употребление сладких напитков может значительно повысить риск развития рака кишечника у взрослых моложе 50 лет.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Основные выводы исследования:

Потребление двух и более сладких напитков в день удваивает вероятность развития рака кишечника у взрослых до 50 лет.

Каждая дополнительная порция напитка ежедневно увеличивает риск на 16% у женщин и на 32% у подростков.

К наиболее опасным напиткам относятся:

Спортивные и энергетические напитки

Напитки с фруктовыми вкусами

Газированные напитки

Эти напитки являются основными источниками добавленных сахаров в западной диете, что способствует увеличению риска развития рака кишечника.

Рекомендации для снижения риска:

Ограничьте или исключите потребление сладких напитков.

Предпочитайте воду, несладкие чаи или натуральные соки без добавления сахара.

Соблюдайте сбалансированную диету, богатую клетчаткой, овощами и фруктами.

Регулярно занимайтесь физической активностью и поддерживайте здоровый образ жизни.

Помните, что ранняя диагностика и профилактика играют ключевую роль в борьбе с раком кишечника.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

