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Эти напитки повышают риск рака кишечника: новое исследование

1:20
Здоровье

Исследования показывают, что регулярное употребление сладких напитков может значительно повысить риск развития рака кишечника у взрослых моложе 50 лет.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Основные выводы исследования:

Потребление двух и более сладких напитков в день удваивает вероятность развития рака кишечника у взрослых до 50 лет.
Каждая дополнительная порция напитка ежедневно увеличивает риск на 16% у женщин и на 32% у подростков.
К наиболее опасным напиткам относятся:

  • Спортивные и энергетические напитки
  • Напитки с фруктовыми вкусами
  • Газированные напитки

Эти напитки являются основными источниками добавленных сахаров в западной диете, что способствует увеличению риска развития рака кишечника.

Рекомендации для снижения риска:

  • Ограничьте или исключите потребление сладких напитков.
  • Предпочитайте воду, несладкие чаи или натуральные соки без добавления сахара.
  • Соблюдайте сбалансированную диету, богатую клетчаткой, овощами и фруктами.
  • Регулярно занимайтесь физической активностью и поддерживайте здоровый образ жизни.

Помните, что ранняя диагностика и профилактика играют ключевую роль в борьбе с раком кишечника.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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