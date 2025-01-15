Эти напитки повышают риск рака кишечника: новое исследование

Исследования показывают, что регулярное употребление сладких напитков может значительно повысить риск развития рака кишечника у взрослых моложе 50 лет.
Потребление двух и более сладких напитков в день удваивает вероятность развития рака кишечника у взрослых до 50 лет.
Каждая дополнительная порция напитка ежедневно увеличивает риск на 16% у женщин и на 32% у подростков.
К наиболее опасным напиткам относятся:
Эти напитки являются основными источниками добавленных сахаров в западной диете, что способствует увеличению риска развития рака кишечника.
Помните, что ранняя диагностика и профилактика играют ключевую роль в борьбе с раком кишечника.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
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