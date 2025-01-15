Что можно и чего нельзя делать, если в горле застряла рыбная кость

Проглотив рыбную кость и почувствовав, что она застряла в горле, чаще всего человек чувствует тревогу и панику. На самом деле в большинстве случаев в этом нет ничего сверхстрашного, достаточно знать, что можно и чего нельзя делать, если случилась такая неприятность.

Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две жареные рыбы

Ни в коем случае нельзя сильно кашлять, чтобы протолкнуть кость наружу, пить газированные и кислые напитки, ложиться на спину или живот и совершать резкие движения. Лёгкие покашливания допустимы.

Не менее опасный способ извлечь рыбную кость — использование твёрдых хлебных корок. Иногда таким образом получается подцепить кость, но чаще её конец обламывается, из-за чего вытащить кость становится ещё сложнее.

Можно съесть что-нибудь мягкое типа пюре, овсяной каши или банана. К этой пище можно добавить немного растительного масла. Творог есть нельзя, поскольку этот продукт относится к кисломолочным. Также полезно пополоскать горло лёгким антисептиком. В случае, если эти способы не дали результата, следует вызвать врача.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

