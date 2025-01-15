Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вынь да положь: не менее 100 рублей каждому придется платить государству за путешествия по России
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Растения-мишени для тли: как предотвратить атаку вредителей
Как добиться идеального тела без походов в зал
Зачем животным в зоопарках нужен стоматолог
Натуральный уход за волосами с помощью продуктов, которые есть в вашем доме
Утилизация автомобиля: как снять с учёта без лишних хлопот
Рыболовный туризм зимой — какие рыбы клюют и где лучше ловить
Простые в уходе растения, которые сделают ваш дом стильным и уютным

Что можно и чего нельзя делать, если в горле застряла рыбная кость

Здоровье

Проглотив рыбную кость и почувствовав, что она застряла в горле, чаще всего человек чувствует тревогу и панику. На самом деле в большинстве случаев в этом нет ничего сверхстрашного, достаточно знать, что можно и чего нельзя делать, если случилась такая неприятность.

Две жареные рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две жареные рыбы

Ни в коем случае нельзя сильно кашлять, чтобы протолкнуть кость наружу, пить газированные и кислые напитки, ложиться на спину или живот и совершать резкие движения. Лёгкие покашливания допустимы.

Не менее опасный способ извлечь рыбную кость — использование твёрдых хлебных корок. Иногда таким образом получается подцепить кость, но чаще её конец обламывается, из-за чего вытащить кость становится ещё сложнее.

Можно съесть что-нибудь мягкое типа пюре, овсяной каши или банана. К этой пище можно добавить немного растительного масла. Творог есть нельзя, поскольку этот продукт относится к кисломолочным. Также полезно пополоскать горло лёгким антисептиком. В случае, если эти способы не дали результата, следует вызвать врача.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти 6 вещей обязательно нужно стирать наизнанку: советы для правильной стирки
Недвижимость
Эти 6 вещей обязательно нужно стирать наизнанку: советы для правильной стирки
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Последние материалы
Как добиться идеального тела без походов в зал
Зачем животным в зоопарках нужен стоматолог
Натуральный уход за волосами с помощью продуктов, которые есть в вашем доме
Утилизация автомобиля: как снять с учёта без лишних хлопот
Рыболовный туризм зимой — какие рыбы клюют и где лучше ловить
Простые в уходе растения, которые сделают ваш дом стильным и уютным
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Блогер Сергей Косенко отреагировал на новость о своём заочном аресте
Витамины или маркетинг? Вся правда о магазинных соках
Рост цен на говядину связывают с удорожанием кормов и логистики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.