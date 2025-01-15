Готовая еда из магазина приводит к трём опасным болезням

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире часть населения всё меньше времени уделяет готовке, поскольку в бесконечных делах и заботах на неё не остаётся времени. Некоторым людям бывает просто лень возиться у плиты, особенно теперь, когда в магазинах появились отделы с готовой едой, которую достаточно просто разогреть. Казалось бы, это должно облегчить жизнь, но на самом деле не всё так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суши

Учёные провели исследование, длившееся 16 лет, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe. Оказалось, что люди, которые регулярно употребляют готовую еду, чаще заболевают болезнью Паркинсона, инсультом или у них случается сердечный приступ. Также отмечено, что некоторые мужчины и женщины, предпочитающие такую пищу, умирают в слишком раннем возрасте.

Такие опасные последствия объясняются тем, что в готовой еде слишком много консервантов, красителей и других вредных химических веществ. Также в ней содержится огромное количество сахара и соли. Врачи рекомендуют либо полностью перейти на домашнюю еду, либо, если такой возможности нет, хотя бы частично отказаться от вредных блюд.

Уточнения

Магази́н устар. лавка — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и оказания услуг.

