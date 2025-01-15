Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти два цвета в 2025 году вас удивят! Узнайте, что выбрали соцсети
Украинцы останутся без работы: в Британии беженцам создали проблемы
Как питомцы реагируют на поведение чужих людей в отношении их хозяев
Сергей Лазарев рискнул посетить опасные бразильские трущобы
Ваша худая подруга точно готовит это: какой напиток растворяет жиры в организме?
В США оценили шансы Украины вернуть границы 2022 года
Китайский план Б может позволить Илону Маску руководить TikTok
Экипаж не слушал диспетчеров: о чём говорили пилоты разбившегося в Актау самолёта перед крушением?
Литва настроена против мигрантов: страна даже готова откупиться

Готовая еда из магазина приводит к трём опасным болезням

1:17
Здоровье

В современном мире часть населения всё меньше времени уделяет готовке, поскольку в бесконечных делах и заботах на неё не остаётся времени. Некоторым людям бывает просто лень возиться у плиты, особенно теперь, когда в магазинах появились отделы с готовой едой, которую достаточно просто разогреть. Казалось бы, это должно облегчить жизнь, но на самом деле не всё так просто.

Суши
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суши

Учёные провели исследование, длившееся 16 лет, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe. Оказалось, что люди, которые регулярно употребляют готовую еду, чаще заболевают болезнью Паркинсона, инсультом или у них случается сердечный приступ. Также отмечено, что некоторые мужчины и женщины, предпочитающие такую пищу, умирают в слишком раннем возрасте.

Такие опасные последствия объясняются тем, что в готовой еде слишком много консервантов, красителей и других вредных химических веществ. Также в ней содержится огромное количество сахара и соли. Врачи рекомендуют либо полностью перейти на домашнюю еду, либо, если такой возможности нет, хотя бы частично отказаться от вредных блюд.

Уточнения

Магази́н устар. лавка — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и оказания услуг.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Ваша худая подруга точно готовит это: какой напиток растворяет жиры в организме?
В США оценили шансы Украины вернуть границы 2022 года
Китайский план Б может позволить Илону Маску руководить TikTok
Экипаж не слушал диспетчеров: о чём говорили пилоты разбившегося в Актау самолёта перед крушением?
Литва настроена против мигрантов: страна даже готова откупиться
Резкое торможение в гололед: один приём, который сохранит контроль
Как выбрать подержанный автомобиль, который принесёт прибыль
Секреты ароматного куриного супа: советы эксперта
Гуаша для лица: волшебный инструмент или рекламный ход
Обман на доверии: способы защиты недвижимости от мошенников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.