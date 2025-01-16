Почему томатная паста — секрет вашей молодости

Томаты — это не только вкусный продукт, но и мощное средство защиты от преждевременного старения. Дерматолог Яэль Адлер утверждает, что секрет их полезных свойств кроется в ликопине - антиоксиданте, который активно помогает обновлению клеток и защищает кожу от воздействия внешней среды.
Ликопин — это растительное вещество, которое содержится в томатах в высоких концентрациях. Этот антиоксидант обладает мощными защитными свойствами, а также помогает замедлить процессы старения. Хотя свежие помидоры являются хорошим источником ликопина, томатная паста содержит его в гораздо большем количестве — 55 мг на 100 г продукта.
Для того чтобы извлечь максимальную пользу из томатной пасты, дерматологи рекомендуют каждый день добавлять столовую ложку пасты в рацион, смешав её с небольшим количеством оливкового масла. Это важно, потому что оливковое масло помогает организму усваивать жирорастворимый ликопин, что позволяет коже получать максимальную пользу от его антиоксидантных свойств.
Добавляя томатную пасту в свой рацион каждый день, вы не только улучшаете состояние кожи, но и замедляете процессы старения. Этот простой, но эффективный шаг поможет сохранить молодость и красоту надолго.
Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза
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