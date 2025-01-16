Как время употребления кофе влияет на здоровье

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда пить кофе полезнее всего: неожиданные выводы учёных

Американские учёные провели масштабное исследование, чтобы выяснить, в какое время дня кофе приносит наибольшую пользу для здоровья. Результаты, основанные на десяти годах наблюдений за 40 тысячами человек, показали, что утреннее употребление кофе снижает вероятность преждевременной смерти на 16%.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Coffee-206142

Полезные эффекты утреннего кофе

Исследование подтвердило, что утренний кофе не только не увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов, но и может способствовать снижению вероятности развития хронических заболеваний, таких как диабет. Особенно выражен эффект в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% у тех, кто пьёт кофе исключительно утром.

Почему кофе днём не так полезен

Однако учёные не обнаружили снижения риска заболеваний у тех, кто пьёт кофе в течение всего дня, в сравнении с теми, кто не пьёт кофе вообще. Одним из возможных объяснений является то, что употребление кофе днём или вечером может нарушать циркадные ритмы, влияя на уровень мелатонина и других гормонов, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение

Таким образом, чтобы кофе приносил максимальную пользу, лучше ограничиться его употреблением утром. Это не только поможет сохранить здоровье сердца, но и снизит риск других хронических заболеваний.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

