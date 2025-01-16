30 минут спорта, и риск этого заболевания снижается: вот что показали исследования

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Как 30 минут спорта помогают снизить риск диабета: удивительные факты

Исследования, проведённые учёными из Италии, показывают, что даже 30 минут аэробных упражнений могут существенно повлиять на уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Результаты работы, опубликованные в журнале Journal of Endocrinological Investigation, подчёркивают важность физической активности для профилактики и лечения диабета 2-го типа.

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Что говорят исследования

В исследовании участвовали 32 человека в возрасте от 20 до 35 лет, которые прошли тест на уровень глюкозы как до, так и после тренировки. Все они выполняли лёгкую пробежку. Результаты показали, что:

Уровень глюкозы натощак снизился с 82,8 мг/дл до 78,5 мг/дл.

Через час после тренировки уровень глюкозы снизился с 122,8 мг/дл до 111,8 мг/дл.

Уровень инсулина также снизился с 57,4 мкМЕ/мл до 43,5 мкМЕ/мл.

Важность кратковременных нагрузок

Это исследование подчёркивает, что даже короткие физические нагрузки могут существенно повлиять на контроль уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, помогает снизить риски развития диабета 2-го типа. Снижение уровня инсулина и улучшение чувствительности к нему являются ключевыми факторами для поддержания нормального обмена веществ и профилактики сахарного диабета.

Заключение

Результаты этого исследования показывают, что регулярные даже короткие тренировки могут стать мощным инструментом в борьбе с диабетом. Всего 30 минут аэробных упражнений могут значительно улучшить ваше здоровье и снизить риск развития диабета 2-го типа.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

