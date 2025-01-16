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Не рискуйте здоровьем: когда кабачки становятся ядовитыми

2:02
Здоровье

Когда кабачки становятся ядовитыми: важные моменты, которые нужно знать

Кабачки, как и огурцы или дыни, содержат естественный токсин под названием кукурбитацин. Этот яд может быть опасен для здоровья, особенно если плоды были выращены в домашних условиях. Эксперты объясняют, когда кабачки могут стать опасными и когда их следует немедленно выбросить.

Кабачок
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Причины образования кукурбитацина

Кукурбитацин содержится в кабачках, когда они подвергаются стрессу. Особенно это касается овощей, выращенных на даче, где условия могут способствовать его образованию. Одной из причин может быть близость декоративных тыкв, так как они содержат высокую концентрацию этого токсина.

Ещё одной причиной является высокая температура. В жаркую погоду растения могут испытывать стресс, и, как следствие, начать производить токсин кукурбитацин. Это явление также наблюдается у других овощей семейства тыквенных.

Как распознать ядовитые кабачки

Когда кабачок становится очень горьким на вкус, это может быть явным признаком того, что в нём содержится токсин. Это симптом, который указывает на опасность. Если вы заметили такую горечь, кабачок следует немедленно выбросить. Стоит помнить, что термообработка не разрушает кукурбитацин, поэтому перед приготовлением кабачки обязательно нужно попробовать на вкус.

Симптомы отравления

При употреблении ядовитых кабачков с кукурбитацином могут возникать такие симптомы, как диарея, рвота или тошнота. Эти признаки требуют немедленного обращения к врачу.

Заключение

Чтобы избежать неприятных последствий, следите за состоянием своих кабачков. Если они горькие, даже после термической обработки, не рискуйте и выбрасывайте их. Это важная мера предосторожности для защиты вашего здоровья.

Уточнения

Кабачо́к - кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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