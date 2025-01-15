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Как правильное питание может улучшить здоровье и помочь сохранить планету

2:59
Здоровье

В современном мире, где вопросы здоровья и экологии становятся всё более важными, принципы устойчивого питания приобретают особую значимость. Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Елена Соломатина в интервью MoneyTimes.Ru поделилась своими взглядами на то, как правильное питание может улучшить здоровье и снизить нагрузку на окружающую среду.

Запечённые шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённые шампиньоны

Прежде всего Соломатина подчеркнула важность грудного вскармливания, так как грудное молоко является полноценным источником питательных веществ, необходимых для роста и развития ребёнка. В нём содержатся не только липиды и белки, но и трансфер-факторы, которые помогают формировать иммунную систему младенца.

Она также отмечает, что подход к введению прикорма должен учитывать местные продукты и способствовать лучшей адаптации ребёнка к новым условиям.

По данным исследований, проведённых Соломатиной, многие современные заболевания, такие как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, связаны с неправильным питанием и ожирением.

"Люди переедают, но при этом не получают необходимых питательных веществ, что приводит к скрытым дефицитам витаминов и минералов", — сказала врач.

Соломатина предупреждает, что такое питание может негативно сказаться не только на физическом здоровье, но и на когнитивных функциях.

Соломатина обращает внимание на связь между экологией и здоровьем. Современные методы ведения сельского хозяйства, такие как использование антибиотиков и пестицидов, могут негативно влиять на здоровье человека.

Она подчёркивает важность устойчивого питания, которое минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Употребление натуральных продуктов, произведённых с соблюдением принципов регенеративного земледелия, может улучшить здоровье населения.

Современные технологии, такие как искусственный интеллект и нанотехнологии, позволяют оптимизировать сельское хозяйство и повысить устойчивость систем питания. Они позволяют точно мониторить состояние полей, управлять внесением удобрений и оценивать качество продуктов. Соломатина считает, что такие инновации могут снизить количество пищевых отходов и повысить эффективность производства.

"Для достижения устойчивого результата необходимо рассматривать все аспекты питания в единой связке: от производства до потребления," — утверждает она.

Врач также отмечает, что борьба с мифами о здоровом питании требует привлечения специалистов из различных областей. Таким образом, принципы устойчивого питания способствуют не только улучшению здоровья, но и сохранению планеты для будущих поколений. Это важный шаг на пути к здоровому образу жизни в условиях изменяющегося мира технологий и экологии.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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