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Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности

4:01
Здоровье

Сердечная недостаточность — это опасное состояние, которое необходимо вовремя распознать, так как при отсутствии лечения оно может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Малай рассказала о признаках сердечной недостаточности.

Сердце
Фото: unsplash.com by ANDRIK ↟ LANGFIELD ↟ PETRIDES jeffoa98, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сердце

Она пояснила, что при этом заболевании насосная функция сердца ослабевает, и оно не может перекачивать кровь с достаточной скоростью. В результате в различных частях тела скапливается жидкость, а органы недополучают кровь, необходимую для нормального снабжения кислородом и питательными веществами.

Прогрессирование сердечной недостаточности может привести к обострению симптомов, которые могут проявляться внезапно или развиваться постепенно. Ранняя диагностика и своевременное лечение значительно повышают шансы на благоприятный исход, поэтому важно распознать эти признаки на начальной стадии.

Один из наиболее частых симптомов сердечной недостаточности — это одышка. Поэтому важно обращать внимание на дыхание, подчёркивает Газета.Ru.

Когда левый желудочек сердца не справляется с перекачкой крови, она задерживается в легочных венах, что приводит к отеку легких и накоплению жидкости. Это затрудняет их нормальное функционирование и вызывает одышку. Сначала она может возникать только после физической нагрузки, но со временем становится постоянной. Человек может просыпаться по ночам от нехватки воздуха, сопровождающейся ощущением удушья. Эти симптомы настолько сильны, что заставляют сесть прямо, открыть окно для свежего воздуха или спать с подушками, приподнимающими спину, рассказала эксперт.

Также, по словам кардиолога, стоит обратить внимание на чувство усталости. В некоторых случаях сердечная недостаточность может проявляться не застоем крови, а низким сердечным выбросом, что приводит к чрезмерной усталости и слабости.

Низкий сердечный выброс означает, что сердце не может обеспечить достаточное кровоснабжение всех тканей организма. В ответ на это организм перераспределяет кровь, направляя ее от менее важных органов, таких как мышцы конечностей, к более значимым, таким как сердце и мозг. Это вызывает слабость, утомляемость и постоянное чувство усталости, затрудняющее выполнение повседневных задач.

Еще одним признаком сердечной недостаточности может быть скопление избыточной жидкости в тканях организма. Это происходит из-за того, что сердце не может эффективно перекачивать кровь, и она задерживается в системных венах. Затем жидкость просачивается в ткани, вызывая отеки. Они могут проявляться в виде отеков на ногах, ступнях и лодыжках, что иногда ощущается как тесная обувь. Также возможно вздутие живота.

Увеличение веса также может быть признаком сердечной недостаточности. У большинства пациентов вес постепенно растет, что связано не с накоплением жира, а с задержкой жидкости в организме, часто в брюшной полости. Если вес увеличивается более чем на 1 кг в течение дня или примерно на 1,5 кг за три дня, это может указывать на прогрессирование сердечной недостаточности, даже если это кажется незначительным, отметила специалист.

Также стоит обратить внимание на учащение или нерегулярность пульса.

"Вы можете испытывать учащенное сердцебиение (тахикардия) или нерегулярное сердцебиение (аритмия) в качестве симптомов сердечной недостаточности. Важно отметить, что и то, и другое может быть осложнением сердечной недостаточности, которое может привести к кардиомиопатии, сердечным приступам и инсультам", — добавила Анастасия Малай.

Уточнения

Серде́чная недоста́точность (лат  insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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