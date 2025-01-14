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Передозировка витаминов: к чему приводит избыток привычных добавок

3:12
Здоровье

Витамины жизненно необходимы для нашего здоровья. Минимальное их количество поддерживает нормальную работу организма. Но что происходит, если их слишком много? Переизбыток витаминов, называемый гипервитаминозом, может вызывать такие неприятные симптомы, как тошнота, проблемы с ЖКТ (запор, диарея), выпадение волос, сыпь и даже поражение нервной системы.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Как можно получить передозировку

Случайная передозировка витаминов из-за рационального приема БАДов или поливитаминов маловероятна. Однако если в рационе присутствуют обогащенные витамины продукты, суммарное потребление может стать небезопасным. Поэтому важно учитывать не только дозировку добавок, но и состав пищи.

Особое внимание стоит уделить витаминам группы В, которые входят в состав множества мультивитаминных комплексов и часто добавляются в продукты питания. Рассмотрим основные витамины группы B и их особенности.

Витамины группы B: польза и опасности

Тиамин (В1)

Рекомендуемая норма тиамина для взрослых — 1,5 мг в день. Он нетоксичен и играет важную роль в энергетическом обмене.

Рибофлавин (В2)

Суточная доза рибофлавина составляет 1,7 мг для взрослых. Этот витамин также считается безопасным и поддерживает здоровье кожи и зрения.

Ниацин (В3)

Витамин В3 необходим в дозе 20 мг в день для взрослых. Однако дозы свыше 50 мг могут вызывать побочные эффекты, такие как гиперемия кожи. Терапевтические дозировки (до 1600 мг в день) применяются только под наблюдением врача.

Пантотеновая кислота (В5)

Ее рекомендуемое потребление — 5 мг в день для взрослых. Верхний уровень потребления не установлен, но дозы от 10 до 20 г могут вызывать диарею.

Пиридоксин (В6)

Витамин В6 нужен в дозе 1,3 мг для взрослых. Однако длительное потребление более 300 мг может быть нейротоксичным.

Биотин (В7)

Биотин требуется для регуляции генов и ферментативной активности. Суточная норма для взрослых — 30 мкг. Этот витамин нетоксичен.

Фолиевая кислота (В9)

Для взрослых рекомендуется 400 мкг в день. Беременным нужно больше — 600 мкг. Превышение дозы может скрывать дефицит витамина В12, особенно у пожилых.

Кобаламин (В12)

Суточная потребность — 2,4 мкг для взрослых. Витамин В12 участвует в кроветворении, и его токсичность не установлена.

Как избежать передозировки

  1. Соблюдайте рекомендуемые нормы потребления.
  2. Учитывайте состав витаминизированных продуктов.
  3. Перед приемом высоких доз витаминов консультируйтесь с врачом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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