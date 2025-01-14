Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как Верона готовится к карнавалу в 2025 году
Стала известна точная причина смерти актрисы Евгении Добровольской
Два пика старения: почему этот процесс ускоряется в 40 и 60 лет?
Казахстанские АЗС Газпромнефть попали в санкционный список
Как понять, что пора подстричь кошке когти
Как правильно использовать автозапуск зимой: основные ошибки водителей
Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать
Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно
Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки

Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств

2:50
Здоровье

Открытие антибиотиков стало одним из важнейших достижений медицины, однако современность приносит новые вызовы. Бактерии становятся устойчивыми к этим препаратам из-за их чрезмерного использования в медицине и сельском хозяйстве. Мы рискуем вернуться в прошлое, когда бактериальные инфекции были смертельно опасны. Поэтому сегодня важно искать способы повышения эффективности антибиотиков. И неожиданным помощником в этом может стать клюква.

Таблетки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch
Таблетки

Клюква как союзник в борьбе с бактериями

Свежие исследования показали, что соединения, содержащиеся в клюкве, способны усилить действие антибиотиков. Благодаря воздействию этих молекул патогенные бактерии становятся более чувствительными даже к низким дозам препаратов. Это не только усиливает эффект лечения, но и замедляет развитие резистентности.

Клюква давно известна своими антиоксидантными свойствами и пользой для здоровья, включая защиту от инфекций мочевыводящих путей. Исследователи решили изучить, как её экстракт влияет на бактерии, такие как Escherichia coli (вызывает гастроэнтерит), Pseudomonas aeruginosa (возбудитель пневмонии) и Proteus mirabilis(провоцирует воспаления мочеполовой системы).

Как клюква помогает антибиотикам

Учёные выделили два ключевых механизма:

  • Изменение бактериального метаболизма. Экстракт клюквы снижает способность бактерий выводить антибиотик из клетки, делая их более уязвимыми.
  • Повышение проницаемости клеточной стенки. Это позволяет антибиотикам эффективнее проникать внутрь бактерий.

Результат? Даже минимальные дозы препаратов становятся мощным оружием в борьбе с инфекциями.

Что мешает антибиотикам работать

Эффективность антибиотиков может снижаться из-за неправильного их использования. Например:

  • Алкоголь. Даже небольшие дозы спиртного, употреблённого в течение 48 часов после приёма антибиотиков, могут вызывать побочные эффекты (тошнота, головная боль, приливы).
  • Фруктовые соки и молочные продукты. Они препятствуют усвоению лекарств, поэтому антибиотики лучше запивать водой.

Особенно важно избегать продуктов с высоким содержанием кальция, таких как молоко, сыр или йогурт, в течение трёх часов после приёма препарата.

Клюква не просто вкусный и полезный продукт. Её молекулы могут стать настоящим подспорьем в борьбе с устойчивостью бактерий к антибиотикам. А соблюдение простых правил приёма препаратов позволит сохранить их эффективность на высоком уровне.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Последние материалы
Как понять, что пора подстричь кошке когти
Как правильно использовать автозапуск зимой: основные ошибки водителей
Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать
Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств
Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно
Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки
Рецепт щей, которые помогают худеть
Черешня для северных регионов: 10 сортов, которые порадуют урожаем
Стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом через поцелуи и общую посуду
Самую дешёвую комнату в Москве оценили в 2,6 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.