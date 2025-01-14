Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Открытие антибиотиков стало одним из важнейших достижений медицины, однако современность приносит новые вызовы. Бактерии становятся устойчивыми к этим препаратам из-за их чрезмерного использования в медицине и сельском хозяйстве. Мы рискуем вернуться в прошлое, когда бактериальные инфекции были смертельно опасны. Поэтому сегодня важно искать способы повышения эффективности антибиотиков. И неожиданным помощником в этом может стать клюква.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch Таблетки

Клюква как союзник в борьбе с бактериями

Свежие исследования показали, что соединения, содержащиеся в клюкве, способны усилить действие антибиотиков. Благодаря воздействию этих молекул патогенные бактерии становятся более чувствительными даже к низким дозам препаратов. Это не только усиливает эффект лечения, но и замедляет развитие резистентности.

Клюква давно известна своими антиоксидантными свойствами и пользой для здоровья, включая защиту от инфекций мочевыводящих путей. Исследователи решили изучить, как её экстракт влияет на бактерии, такие как Escherichia coli (вызывает гастроэнтерит), Pseudomonas aeruginosa (возбудитель пневмонии) и Proteus mirabilis(провоцирует воспаления мочеполовой системы).

Как клюква помогает антибиотикам

Учёные выделили два ключевых механизма:

Изменение бактериального метаболизма. Экстракт клюквы снижает способность бактерий выводить антибиотик из клетки, делая их более уязвимыми.

Повышение проницаемости клеточной стенки. Это позволяет антибиотикам эффективнее проникать внутрь бактерий.

Результат? Даже минимальные дозы препаратов становятся мощным оружием в борьбе с инфекциями.

Что мешает антибиотикам работать

Эффективность антибиотиков может снижаться из-за неправильного их использования. Например:

Алкоголь. Даже небольшие дозы спиртного, употреблённого в течение 48 часов после приёма антибиотиков, могут вызывать побочные эффекты (тошнота, головная боль, приливы).

Фруктовые соки и молочные продукты. Они препятствуют усвоению лекарств, поэтому антибиотики лучше запивать водой.

Особенно важно избегать продуктов с высоким содержанием кальция, таких как молоко, сыр или йогурт, в течение трёх часов после приёма препарата.

Клюква не просто вкусный и полезный продукт. Её молекулы могут стать настоящим подспорьем в борьбе с устойчивостью бактерий к антибиотикам. А соблюдение простых правил приёма препаратов позволит сохранить их эффективность на высоком уровне.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

