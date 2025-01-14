Курение и психика: почему привычка может стать причиной депрессии

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас неоднократно слышал, что курение вредит здоровью. Но задумывались ли вы о том, что эта вредная привычка может стать причиной психических расстройств? Научные исследования всё чаще подтверждают эту связь.

Фото: freepik.com by user18871764, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курение

Курение и депрессия: установленная связь

В последние годы учёные активно изучают влияние курения на психическое здоровье. Многочисленные данные указывают на то, что эта привычка тесно связана с депрессией и другими психическими расстройствами. До недавнего времени оставался открытым вопрос: вызывает ли курение эти состояния или наоборот — люди начинают курить, чтобы справляться с уже существующими симптомами? Сегодня ответ на этот вопрос найден.

Международная группа исследователей доказала, что курение способно стать причиной депрессии и даже биполярного расстройства. По данным их работы, опубликованной в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica, риск госпитализации с психическим заболеванием у курильщиков увеличивается на 250%. Хотя курение — далеко не единственный фактор, оно существенно усиливает вероятность развития таких проблем.

Как проводилось исследование

Для установления причинно-следственной связи учёным пришлось провести масштабный анализ. Использовались данные Биобанка Великобритании — крупнейшей базы, включающей генетическую и медицинскую информацию о более чем полумиллионе человек. Исследователи изучали влияние временных факторов: начало курения и появление психических расстройств, которые часто разделены годами.

К примеру, многие начинают курить до 20 лет, в то время как первые проявления психических заболеваний часто случаются после 30 лет. Это позволило учёным доказать, что курение может быть независимой причиной, повышающей риск возникновения психических расстройств, несмотря на временной разрыв между этими событиями.

Генетический фактор и привычка

Гены также играют важную роль. Исследование показало, что генетическая предрасположенность к курению выявляется в 43% случаев. В семьях, где приёмные родители курили, риск, что ребёнок начнёт курить, был выше. Однако, даже при наличии генетической склонности, отказ от курения снижал вероятность развития психических заболеваний.

Это означает, что курение само по себе является независимым фактором риска. Люди с предрасположенностью, которые избегали этой привычки, реже сталкивались с психическими проблемами, чем те, кто поддавался влиянию никотина.

Как никотин влияет на мозг

Механизм влияния курения на психическое здоровье пока изучен не до конца. Существуют несколько теорий, объясняющих, почему эта привычка приводит к психопатологиям.

Влияние на серотонин. Никотин активирует выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовлетворения. Но с течением времени его уровень снижается, что приводит к тревожности и депрессии.

Никотин активирует выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовлетворения. Но с течением времени его уровень снижается, что приводит к тревожности и депрессии. Воспаление в мозге. Курение может вызывать хроническое воспаление, которое повреждает нервные клетки, повышая риск развития психических расстройств.

Хотя эти гипотезы ещё требуют подтверждения, одно очевидно — курение представляет серьёзную угрозу не только для физического, но и для психического здоровья.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

