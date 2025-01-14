Руки в порядке даже зимой: простой план ухода

Зима — настоящее испытание для кожи рук. Сухой воздух, мороз и частое использование мыла или антисептиков могут сделать кожу обезвоженной, раздражённой и склонной к появлению трещин. Как защитить её и сохранить мягкость?
Кожа зимой теряет влагу быстрее. Используйте кремы с глицерином, мочевиной или гиалуроновой кислотой. Эти компоненты увлажняют и укрепляют защитный слой кожи. Наносите крем после каждого мытья рук и при необходимости в течение дня.
Несмотря на морозы, зимнее солнце тоже может повредить кожу. Крем с SPF защитит руки от ультрафиолета.
Теплая вода вместо горячей
Горячая вода сушит кожу, делая её более уязвимой. Используйте тёплую воду и не задерживайтесь долго в водных процедурах.
Синдеты (мыла с мягкой формулой) сохраняют естественный pH кожи, предотвращая её пересушивание.
На улице надевайте перчатки из натуральных материалов. Они уберегут руки от ветра и холода.
Пейте 25-30 мл воды на каждый килограмм массы тела. Это обеспечит необходимый уровень увлажнения кожи.
Если кожа рук становится чрезмерно сухой, появляются трещины или признаки экземы, не откладывайте визит к дерматологу. Правильно подобранное лечение поможет вернуть коже здоровье.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
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