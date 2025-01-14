Руки в порядке даже зимой: простой план ухода

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима — настоящее испытание для кожи рук. Сухой воздух, мороз и частое использование мыла или антисептиков могут сделать кожу обезвоженной, раздражённой и склонной к появлению трещин. Как защитить её и сохранить мягкость?

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рука

Простые шаги для красоты и здоровья кожи

Увлажнение и восстановление липидного барьера

Кожа зимой теряет влагу быстрее. Используйте кремы с глицерином, мочевиной или гиалуроновой кислотой. Эти компоненты увлажняют и укрепляют защитный слой кожи. Наносите крем после каждого мытья рук и при необходимости в течение дня.

Солнцезащитный крем — круглый год

Несмотря на морозы, зимнее солнце тоже может повредить кожу. Крем с SPF защитит руки от ультрафиолета.

Теплая вода вместо горячей

Горячая вода сушит кожу, делая её более уязвимой. Используйте тёплую воду и не задерживайтесь долго в водных процедурах.

Мягкое мыло

Синдеты (мыла с мягкой формулой) сохраняют естественный pH кожи, предотвращая её пересушивание.

Тёплые перчатки — надёжная защита

На улице надевайте перчатки из натуральных материалов. Они уберегут руки от ветра и холода.

Увлажнение изнутри

Пейте 25-30 мл воды на каждый килограмм массы тела. Это обеспечит необходимый уровень увлажнения кожи.

Когда нужна помощь специалиста

Если кожа рук становится чрезмерно сухой, появляются трещины или признаки экземы, не откладывайте визит к дерматологу. Правильно подобранное лечение поможет вернуть коже здоровье.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.



