Как подготовиться к беременности за 6 месяцев: инструкция для будущих мам

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, насколько важно подготовиться к беременности заранее? Этот этап определяет не только здоровье будущего ребенка, но и самочувствие мамы. Особенно это касается женщин старше 35 лет или с хроническими заболеваниями.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ День рождения, материнство и ожидания

Как правильно подготовиться

Рекомендуется начать подготовку как минимум за шесть месяцев до предполагаемого зачатия. Этот период нужен для обследований, изменений в образе жизни и приема витаминов. Рассмотрим основные этапы.

1. Посещение врача и обследования

Первый шаг — консультация гинеколога. Даже если у вас нет явных жалоб, важно убедиться в отсутствии скрытых заболеваний. В рамках подготовки проводят:

Измерение индекса массы тела (ИМТ) и давления.

Тесты на половые инфекции, включая ПЦР.

Анализы на сифилис, ВИЧ, гепатиты, уровень витамина D, ТТГ.

УЗИ органов малого таза и молочных желез (маммографию для женщин старше 40 лет).

Консультацию терапевта.

Если зачатие не первое, важно соблюдать интервал после предыдущей беременности: два года после родов и 3-6 месяцев после аборта или выкидыша. Мужчинам рекомендуется обратиться к урологу-андрологу для оценки спермограммы и проверки на инфекции.

2. Вакцинация

Вакцинация — важная часть подготовки. Если женщина не болела корью, краснухой, ветряной оспой или не была привита, прививки нужно сделать за три месяца до зачатия. Также стоит проверить актуальность вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка.

3. Прием витаминов

Минимум за три месяца до зачатия врачи рекомендуют:

Фолиевую кислоту: 400-800 мкг в сутки

Витамин D: 2000 МЕ в сутки

Железо: 30-60 мг в сутки

Йод: 150 мкг в сутки

Омега-3 жирные кислоты

Дозировки индивидуальны и подбираются врачом.

4. Изменение образа жизни

Для благополучной беременности важно:

Коррекция веса. Оптимальный ИМТ — 18,5-25.

Оптимальный ИМТ — 18,5-25. Контроль давления. При необходимости требуется консультация кардиолога.

При необходимости требуется консультация кардиолога. Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь под запретом.

Курение и алкоголь под запретом. Физическая активность. 150 минут умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных тренировок в неделю.

150 минут умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных тренировок в неделю. Здоровое питание. Белки, клетчатка, витамины и омега-3 в рационе. Избегайте фастфуда и жирной пищи.

Белки, клетчатка, витамины и омега-3 в рационе. Избегайте фастфуда и жирной пищи. Полноценный сон. Ложитесь не позже 23:00, спите 7-8 часов.

Ложитесь не позже 23:00, спите 7-8 часов. Минимизация стресса. Эмоциональное состояние женщины напрямую влияет на течение беременности.

Подготовка к беременности — это не только про здоровье, но и про уверенность в будущем. Забота о себе заранее поможет избежать проблем и подарить ребенку лучшее начало жизни.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

