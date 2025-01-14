Хронический недосып: как он разрушает тело и разум

Сон выполняет множество жизненно важных функций. Это не просто отдых, но и время для восстановления всех систем организма. Во сне мозг сканирует состояние внутренних органов, выявляет проблемы и инициирует их устранение. Кроме того, вырабатываются ключевые гормоны, такие как соматотропин — гормон роста. Этот процесс происходит только в фазе глубокого сна, что делает его незаменимым для людей всех возрастов.
Качественный сон — это основа нашей когнитивной и эмоциональной стабильности. Именно ночью наш мозг сортирует информацию: важное откладывается в долгосрочную память, ненужное отфильтровывается. Это позволяет избежать перегрузки "внутреннего компьютера".
Ещё один критически важный процесс — выведение бета-амилоида из мозга. Его накопление связывают с болезнью Альцгеймера. Таким образом, сон не только поддерживает ясность ума, но и предотвращает развитие серьёзных заболеваний.
К сожалению, это невозможно. Сон — базовая ежедневная потребность. Чтобы чувствовать себя хорошо, важно не только соблюдать норму сна, но и делать это регулярно. Разовые нарушения режима не нанесут серьёзного вреда, но хроническая нехватка сна приведёт к ухудшению самочувствия и увеличит риск заболеваний.
Причин бессонницы насчитывается более 200. Это могут быть:
Даже неверная организация подготовки ко сну способна стать спусковым механизмом.
Единичные случаи лишения сна ведут к временным последствиям: снижению концентрации, раздражительности, ухудшению настроения. Но при хроническом дефиците сна последствия куда серьёзнее: повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезни Альцгеймера и психоэмоциональных расстройств.
История Рэнди Гарднера в 1960-х годах, который не спал более 11 суток, показала, что даже столь длительное бодрствование может не оставить критических последствий. Однако это был единичный случай, а систематическая нехватка сна — серьёзная угроза для здоровья.
Первичный анализ основан на опросе пациента о его самочувствии, длительности засыпания и частоте пробуждений. Для точной диагностики применяется сомнография — исследование, фиксирующее все фазы сна. Сейчас его можно провести в комфортных условиях дома, что делает диагностику доступной и удобной.
Результаты сомнографии позволяют понять, что именно происходит во время сна, и подобрать оптимальное лечение.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.