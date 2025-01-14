Хронический недосып: как он разрушает тело и разум

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон выполняет множество жизненно важных функций. Это не просто отдых, но и время для восстановления всех систем организма. Во сне мозг сканирует состояние внутренних органов, выявляет проблемы и инициирует их устранение. Кроме того, вырабатываются ключевые гормоны, такие как соматотропин — гормон роста. Этот процесс происходит только в фазе глубокого сна, что делает его незаменимым для людей всех возрастов.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как сон влияет на эмоциональное и умственное здоровье

Качественный сон — это основа нашей когнитивной и эмоциональной стабильности. Именно ночью наш мозг сортирует информацию: важное откладывается в долгосрочную память, ненужное отфильтровывается. Это позволяет избежать перегрузки "внутреннего компьютера".

Ещё один критически важный процесс — выведение бета-амилоида из мозга. Его накопление связывают с болезнью Альцгеймера. Таким образом, сон не только поддерживает ясность ума, но и предотвращает развитие серьёзных заболеваний.

Можно ли выспаться впрок

К сожалению, это невозможно. Сон — базовая ежедневная потребность. Чтобы чувствовать себя хорошо, важно не только соблюдать норму сна, но и делать это регулярно. Разовые нарушения режима не нанесут серьёзного вреда, но хроническая нехватка сна приведёт к ухудшению самочувствия и увеличит риск заболеваний.

Причины бессонницы

Причин бессонницы насчитывается более 200. Это могут быть:

Генетические особенности

Стрессовые ситуации

Физические заболевания

Психоэмоциональные расстройства

Неправильные привычки, связанные со сном

Даже неверная организация подготовки ко сну способна стать спусковым механизмом.

Что будет, если долго не спать

Единичные случаи лишения сна ведут к временным последствиям: снижению концентрации, раздражительности, ухудшению настроения. Но при хроническом дефиците сна последствия куда серьёзнее: повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезни Альцгеймера и психоэмоциональных расстройств.

История Рэнди Гарднера в 1960-х годах, который не спал более 11 суток, показала, что даже столь длительное бодрствование может не оставить критических последствий. Однако это был единичный случай, а систематическая нехватка сна — серьёзная угроза для здоровья.

Как диагностировать проблемы со сном

Первичный анализ основан на опросе пациента о его самочувствии, длительности засыпания и частоте пробуждений. Для точной диагностики применяется сомнография — исследование, фиксирующее все фазы сна. Сейчас его можно провести в комфортных условиях дома, что делает диагностику доступной и удобной.

Результаты сомнографии позволяют понять, что именно происходит во время сна, и подобрать оптимальное лечение.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

