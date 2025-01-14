Хронический недосып: как он разрушает тело и разум

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Здоровье

Сон выполняет множество жизненно важных функций. Это не просто отдых, но и время для восстановления всех систем организма. Во сне мозг сканирует состояние внутренних органов, выявляет проблемы и инициирует их устранение. Кроме того, вырабатываются ключевые гормоны, такие как соматотропин — гормон роста. Этот процесс происходит только в фазе глубокого сна, что делает его незаменимым для людей всех возрастов.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Как сон влияет на эмоциональное и умственное здоровье

Качественный сон — это основа нашей когнитивной и эмоциональной стабильности. Именно ночью наш мозг сортирует информацию: важное откладывается в долгосрочную память, ненужное отфильтровывается. Это позволяет избежать перегрузки "внутреннего компьютера".

Ещё один критически важный процесс — выведение бета-амилоида из мозга. Его накопление связывают с болезнью Альцгеймера. Таким образом, сон не только поддерживает ясность ума, но и предотвращает развитие серьёзных заболеваний.

Можно ли выспаться впрок

К сожалению, это невозможно. Сон — базовая ежедневная потребность. Чтобы чувствовать себя хорошо, важно не только соблюдать норму сна, но и делать это регулярно. Разовые нарушения режима не нанесут серьёзного вреда, но хроническая нехватка сна приведёт к ухудшению самочувствия и увеличит риск заболеваний.

Причины бессонницы

Причин бессонницы насчитывается более 200. Это могут быть:

  • Генетические особенности
  • Стрессовые ситуации
  • Физические заболевания
  • Психоэмоциональные расстройства
  • Неправильные привычки, связанные со сном

Даже неверная организация подготовки ко сну способна стать спусковым механизмом.

Что будет, если долго не спать

Единичные случаи лишения сна ведут к временным последствиям: снижению концентрации, раздражительности, ухудшению настроения. Но при хроническом дефиците сна последствия куда серьёзнее: повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезни Альцгеймера и психоэмоциональных расстройств.

История Рэнди Гарднера в 1960-х годах, который не спал более 11 суток, показала, что даже столь длительное бодрствование может не оставить критических последствий. Однако это был единичный случай, а систематическая нехватка сна — серьёзная угроза для здоровья.

Как диагностировать проблемы со сном

Первичный анализ основан на опросе пациента о его самочувствии, длительности засыпания и частоте пробуждений. Для точной диагностики применяется сомнография — исследование, фиксирующее все фазы сна. Сейчас его можно провести в комфортных условиях дома, что делает диагностику доступной и удобной.

Результаты сомнографии позволяют понять, что именно происходит во время сна, и подобрать оптимальное лечение.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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