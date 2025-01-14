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Масло авокадо или оливковое: ошибки, которых можно избежать на кухне

2:28
Здоровье

Вы задумывались, какое масло лучше выбрать — авокадовое или оливковое? Каждый из этих продуктов имеет свои уникальные преимущества, и выбор зависит от ваших целей. Давайте разберёмся, какое масло подойдёт именно вам.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Преимущества масла авокадо

Масло авокадо получают из мякоти плодов методом холодного отжима, что позволяет сохранить в нём витамины, минералы и полезные жирные кислоты. Нерафинированное масло первого отжима обладает насыщенным вкусом и темно-зелёным цветом.

Основные достоинства:

  • Здоровье сердца: Благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, масло способствует снижению уровня плохого холестерина.
  • Красота кожи: Витамин Е в составе масла благотворно влияет на кожу.
  • Универсальность в готовке: Высокая температура дымления делает это масло идеальным для жарки и запекания.
  • Питательность: Несмотря на чуть большее содержание калорий, чем у оливкового масла, в нём меньше насыщенных жиров.

Однако людям с аллергией на авокадо стоит избегать этого продукта. Также важно выбирать нерафинированное масло первого отжима для максимальной пользы.

Почему выбирают оливковое масло

Оливковое масло — это основа средиземноморской диеты, славящейся своими преимуществами для здоровья. Оно богато олеиновой кислотой (до 80%) и антиоксидантами, такими как полифенолы и витамин Е.

Полезные свойства:

  • Защита от болезней: Полифенолы помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и воспалительных процессов.
  • Долголетие: Регулярное употребление оливкового масла может снизить риск нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.
  • Профилактика диабета: Употребление 25 г масла в день уменьшает риск диабета 2 типа на 22%.

Из-за низкой температуры дымления оливковое масло первого отжима лучше использовать для салатов, маринадов и готовки на низком или среднем огне.

Какое масло выбрать

Все зависит от ваших потребностей:

Для готовки на высоких температурах и насыщенного вкуса в блюдах выбирайте авокадовое масло.
Для холодных закусок, заправок и здорового питания идеальным вариантом будет оливковое масло первого отжима.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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