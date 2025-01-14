Масло авокадо или оливковое: ошибки, которых можно избежать на кухне

Вы задумывались, какое масло лучше выбрать — авокадовое или оливковое? Каждый из этих продуктов имеет свои уникальные преимущества, и выбор зависит от ваших целей. Давайте разберёмся, какое масло подойдёт именно вам.
Масло авокадо получают из мякоти плодов методом холодного отжима, что позволяет сохранить в нём витамины, минералы и полезные жирные кислоты. Нерафинированное масло первого отжима обладает насыщенным вкусом и темно-зелёным цветом.
Однако людям с аллергией на авокадо стоит избегать этого продукта. Также важно выбирать нерафинированное масло первого отжима для максимальной пользы.
Оливковое масло — это основа средиземноморской диеты, славящейся своими преимуществами для здоровья. Оно богато олеиновой кислотой (до 80%) и антиоксидантами, такими как полифенолы и витамин Е.
Из-за низкой температуры дымления оливковое масло первого отжима лучше использовать для салатов, маринадов и готовки на низком или среднем огне.
Все зависит от ваших потребностей:
Для готовки на высоких температурах и насыщенного вкуса в блюдах выбирайте авокадовое масло.
Для холодных закусок, заправок и здорового питания идеальным вариантом будет оливковое масло первого отжима.
Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).
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