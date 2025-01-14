Телевизор и игры: как ваши привычки разрушают мозг

Вы, вероятно, знаете, что физическая активность полезна для здоровья мозга. Однако ваши занятия в сидячем положении также могут существенно влиять на когнитивные способности. Исследование Университета Южной Австралии выделило две популярные активности, которые могут оказывать негативное воздействие на вашу память и когнитивное здоровье: просмотр телевизора и видеоигры.
В исследовании приняли участие 397 человек старше 60 лет. Их активность отслеживалась в течение 24 часов, чтобы понять, как различные занятия влияют на когнитивные функции.
"Мы обнаружили, что разные виды сидячей активности по-разному связаны с когнитивной функцией. Некоторые занятия оказывают положительное воздействие, а другие-негативное" — поясняет доктор Мэддисон Меллоу.
Так, пассивные активности, такие как просмотр телевизора и видеоигры, часто ассоциируются с ухудшением когнитивного здоровья, снижением социального взаимодействия и нарушением сна.
"Игры, которые развивают критическое мышление и креативность, например шахматы, могут быть полезны для мозга, если играть в них умеренно" - отмечает доктор Патриция Бойл.
В то же время агрессивные или чрезмерно затягивающие игры могут наносить вред.
То же самое относится и к телевизионным передачам. Документальные фильмы или образовательные программы менее вредны, чем реалити-шоу.
"Умеренное и осознанное потребление интеллектуально стимулирующего контента может расслабить и поддерживать мозговую активность",-считает доктор Бойл.
Как же сбалансировать свои привычки? Доктор Бойл советует совмещать просмотр телевизора или игры с активными занятиями: физическими упражнениями, волонтерством, социальной активностью. Саморазвитие, такие как медитация, кулинария или прогулки на природе, также способствуют улучшению когнитивного здоровья.
Исследование подчеркивает: сидячие занятия, которые стимулируют умственную активность или способствуют социальным взаимодействиям, полезны для когнитивной функции. Важно подходить к выбору активности с учетом ее влияния на здоровье мозга.
Чтобы минимизировать вред, попробуйте совмещать физические упражнения с просмотром любимых шоу или активными видеоиграми.
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