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Телевизор и игры: как ваши привычки разрушают мозг

2:41
Здоровье

Вы, вероятно, знаете, что физическая активность полезна для здоровья мозга. Однако ваши занятия в сидячем положении также могут существенно влиять на когнитивные способности. Исследование Университета Южной Австралии выделило две популярные активности, которые могут оказывать негативное воздействие на вашу память и когнитивное здоровье: просмотр телевизора и видеоигры.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Как телевизор и видеоигры вредят мозгу

В исследовании приняли участие 397 человек старше 60 лет. Их активность отслеживалась в течение 24 часов, чтобы понять, как различные занятия влияют на когнитивные функции.

"Мы обнаружили, что разные виды сидячей активности по-разному связаны с когнитивной функцией. Некоторые занятия оказывают положительное воздействие, а другие-негативное" — поясняет доктор Мэддисон Меллоу.

Так, пассивные активности, такие как просмотр телевизора и видеоигры, часто ассоциируются с ухудшением когнитивного здоровья, снижением социального взаимодействия и нарушением сна.

Какие видеоигры или передачи могут быть полезны

"Игры, которые развивают критическое мышление и креативность, например шахматы, могут быть полезны для мозга, если играть в них умеренно" - отмечает доктор Патриция Бойл.

В то же время агрессивные или чрезмерно затягивающие игры могут наносить вред.

То же самое относится и к телевизионным передачам. Документальные фильмы или образовательные программы менее вредны, чем реалити-шоу.

"Умеренное и осознанное потребление интеллектуально стимулирующего контента может расслабить и поддерживать мозговую активность",-считает доктор Бойл.

Баланс-ключ к здоровью мозга

Как же сбалансировать свои привычки? Доктор Бойл советует совмещать просмотр телевизора или игры с активными занятиями: физическими упражнениями, волонтерством, социальной активностью. Саморазвитие, такие как медитация, кулинария или прогулки на природе, также способствуют улучшению когнитивного здоровья.

Исследование подчеркивает: сидячие занятия, которые стимулируют умственную активность или способствуют социальным взаимодействиям, полезны для когнитивной функции. Важно подходить к выбору активности с учетом ее влияния на здоровье мозга.

Чтобы минимизировать вред, попробуйте совмещать физические упражнения с просмотром любимых шоу или активными видеоиграми.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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