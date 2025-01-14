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Удивительный эффект резкого похудения: почему кожа теряет свою красоту

1:53
Здоровье

Вы замечали, как меняется кожа после резкого похудения? Потеря веса часто сопровождается неожиданными проблемами с её состоянием. Одна из самых заметных — ухудшение её качества. Диетолог и нутрициолог София Кованова рассказала, почему это происходит и что нужно знать тем, кто стремится быстро сбросить вес — сообщает aif. ru

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Обвисшая кожа: что происходит

София Кованова пояснила, что при резкой потере веса кожа теряет свою эластичность, что приводит к её обвисанию.

"Растяжимость кожи — это физиологический процесс. Но когда механическое воздействие, такое как резкий набор или сброс веса, превышает пределы её эластичности, коллагеновые волокна разрушаются. В результате кожа теряет способность восстанавливать свою первоначальную форму и размеры. Это значит, что вы можете похудеть, но обвисшая кожа, как "фартук", останется", — объясняет эксперт.

Можно ли вернуть коже прежний вид

Кованова отмечает, что восстановление кожи после экстремального похудения — это сложный и затратный процесс. Он требует времени, усилий и, зачастую, финансовых вложений. Уход за кожей, физиотерапия и пластические процедуры — лишь часть того, что может потребоваться для решения этой проблемы.

Влияние строгих диет на организм

Кроме ухудшения состояния кожи, строгие диеты несут и другие риски. Врач-психофизиолог Виктория Долгих ранее говорила о том, что такие диеты могут негативно сказаться на здоровье, включая гормональный фон и общее состояние организма. Это ещё один повод задуматься о правильном подходе к снижению веса.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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