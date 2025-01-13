Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что худеющим людям нужно спать от 8 часов в сутки, а ложиться не позднее 11 часов ночи.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Между 23:00 и 1:00 выделяется гормон липаза, он участвует в процессе расщепления жиров.

Она добавила, что во время похудения также обязательно нужно завтракать, этот прием пиши играет важную роль. Его калорийность должна составлять порядка 35 процентов от общего рациона за день, пишет KP. RU.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

