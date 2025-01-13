Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что худеющим людям нужно спать от 8 часов в сутки, а ложиться не позднее 11 часов ночи.
Между 23:00 и 1:00 выделяется гормон липаза, он участвует в процессе расщепления жиров.
Она добавила, что во время похудения также обязательно нужно завтракать, этот прием пиши играет важную роль. Его калорийность должна составлять порядка 35 процентов от общего рациона за день, пишет KP. RU.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.