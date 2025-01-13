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Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?

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Здоровье

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что худеющим людям нужно спать от 8 часов в сутки, а ложиться не позднее 11 часов ночи.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Между 23:00 и 1:00 выделяется гормон липаза, он участвует в процессе расщепления жиров.

Она добавила, что во время похудения также обязательно нужно завтракать, этот прием пиши играет важную роль. Его калорийность должна составлять порядка 35 процентов от общего рациона за день, пишет KP. RU.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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