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Когда жена зарабатывает больше: как это влияет на мужскую психику

2:00
Здоровье

Ученые Даремского университета выяснили, что мужчины, чьи жены зарабатывают больше, чаще сталкиваются с ухудшением психического здоровья. По данным исследования, разница в доходах может вызывать эмоциональные трудности как у мужчин, так и у женщин.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Опыт Швеции

Исследователи проанализировали пары в Швеции, стране с высоким уровнем гендерного равенства, и обнаружили, что у мужчин, чьи супруги зарабатывают больше, риск психических расстройств увеличивается на 8-11%. Такие мужчины чаще принимали психоактивные препараты.

У женщин подобная ситуация вызывает эмоциональное напряжение, которое проявляется в виде стресса и тревожности.

Социальное давление и стереотипы

За последние 20 лет в странах с высоким уровнем гендерного равенства, таких как Швеция и США, число семей, где жены зарабатывают больше мужей, выросло на 25%. Тем не менее даже в таких обществах мужчины испытывают давление из-за стереотипа, что именно они должны быть "главным кормильцем" в семье.

Руководитель исследования Демид Гетик отметил, что общественные ожидания сильно влияют на самооценку и эмоциональное состояние мужчин.

"Мужчины, которые оказываются в ситуации, когда жена зарабатывает больше, воспринимают это как угрозу своей роли в семье, что может вызвать чувство неуверенности, а иногда и депрессию", — объяснил ученый.

Влияние на психологическое здоровье

Такие ситуации могут негативно сказываться на отношениях в семье. Внутренний стресс мужчин и эмоциональное напряжение женщин нарушают баланс в паре и создают основу для конфликтов.

Для преодоления этих противоречий важно пересматривать традиционные стереотипы о гендерных ролях. Это поможет сохранить психологическое здоровье всех членов семьи.

Уточнения

Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — сложное понятие в психологии и медицине, которое, в зависимости от областей знаний и направлений наук.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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