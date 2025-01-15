Самым полезным растительным маслом оказалось не оливковое

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оливковое масло традиционно считается самым полезным, а подсолнечное, по общепринятому мнению, уступает ему по своим качествам, однако врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в программе "О самом главном", что на самом деле это совершенно не так.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овощной салат

Специалист сказал, что подсолнечное масло может быть даже более полезным, чем оливковое, если правильно его выбирать. Лучшее подсолнечное масло — высокоолеиновое. Именно в таком масле витамина E в несколько раз больше, чем в оливковом.

"И если раньше большая часть этого подсолнечника уходила на экспорт в Европу, то сейчас большая часть у нас же в стране и продаётся. И, учитывая полезные свойства этого варианта, это замечательно", — сказал врач.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

