Самым полезным растительным маслом оказалось не оливковое

Оливковое масло традиционно считается самым полезным, а подсолнечное, по общепринятому мнению, уступает ему по своим качествам, однако врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в программе "О самом главном", что на самом деле это совершенно не так.
Специалист сказал, что подсолнечное масло может быть даже более полезным, чем оливковое, если правильно его выбирать. Лучшее подсолнечное масло — высокоолеиновое. Именно в таком масле витамина E в несколько раз больше, чем в оливковом.
"И если раньше большая часть этого подсолнечника уходила на экспорт в Европу, то сейчас большая часть у нас же в стране и продаётся. И, учитывая полезные свойства этого варианта, это замечательно", — сказал врач.
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
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