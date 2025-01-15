Опасная экзотика: вот почему ни в коем случае нельзя пробовать змеиное вино

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гурманам часто хочется попробовать что-нибудь экзотическое, порой даже слишком непривычное для традиционной русской или европейской кухни. К таким напиткам, например, относится змеиное вино. Елена Малышева рассказала в программе "Жить здорово!", почему его ни в коем случае нельзя пробовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Berthold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Змеиное вино

По словам специалиста, в такое вино добавляют яд, который вызывает сильнейшие кровотечения. Как бы ни хотелось узнать вкус этого напитка, лучше воздержаться, чтобы избежать опасных последствий.

В подтверждение своих слов Малышева привела пример из жизни, когда мужчина потерял сознание после одного-единственного глотка змеиного вина. Малышева предостерегает всех от такой дегустации, ведь она может стоить не только здоровья, но и жизни.

Уточнения

Змеиное вино (кит. 蛇酒, pinyin: shéjiǔ; вьет. rượu rắn) — это алкогольный напиток, производимый погружением змеи целиком в рисовое или хлебное вино.

