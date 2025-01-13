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Учёные выяснили, в какое время суток нужно пить кофе, чтобы дольше оставаться здоровым

2:29
Здоровье

Согласно исследованию, которое было опубликовано в European Heart Journal, употребление кофе по утрам связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с употреблением кофе в течение всего дня.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Исследование, которое было проведено под руководством доктора Лу Ци, профессора и почётного заведующего кафедрой HCA в Школе общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета, выяснило потенциальную связь между временем употребления кофе и здоровьем сердца.

"На данный момент исследования показывают, что употребление кофе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и, по-видимому, снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как диабет второго типа. Учитывая влияние кофеина на наш организм, мы хотели выяснить, влияет ли время суток, в которое вы пьёте кофе, на здоровье сердца", — пояснил руководитель исследования.

В исследовании приняли участие 40 725 взрослых. Около 36% из них пили кофе по утрам (в основном до полудня), 16% пили кофе в течение дня (утром, днём и вечером), а 48% не пили кофе.

По сравнению с людьми, которые не пьют кофе, у тех, кто пьёт кофе по утрам, вероятность умереть по любой причины на 16% ниже, а вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 31% ниже. Однако у тех, кто пьёт кофе в течение всего дня, риск не снижается по сравнению с теми, кто не пьёт кофе, пишет scitechdaily.com.

"Почему время суток имеет значение? В утренние часы, когда мы просыпаемся и встаём с постели, обычно наблюдается заметное повышение симпатической активности, которое ослабевает в течение дня и достигает минимального уровня во время сна. Таким образом, как отмечают авторы, возможно, что употребление кофе во второй половине дня или вечером нарушает циркадный ритм симпатической активности. Действительно, многие люди, пьющие кофе в течение дня, страдают от нарушений сна. В этом контексте интересно, что кофе, по-видимому, подавляет выработку мелатонина — важного медиатора сна в мозге”, — пояснил профессор Томас Ф. Люшер из Королевских больниц Бромптона и Хэрфилда, Лондон, Великобритания.

 

 

 

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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